Arranca la Platform Dalí, que busca tejer redes entre artistas y científicos

La nueva Platform Dalí, un programa que arranca este martes en Barcelona bajo el auspicio de la Fundació Gala-Salvador Dalí, tiene como uno de sus objetivos "tejer" redes entre artistas y científicos con el fin de "explorar" nuevas formas de comprender el mundo, invocando al "detonador de imaginación radical" que fue el artista ampurdanés.

El presidente de la Fundació Gala-Salvador Dalí, Jordi Mercader, junto con la directora de Platform Dalí, Mónica Bello, el director del Instituto Max Planck de Óptica Cuántica, Ignacio Cirac, y la artista mexicana Tania Candini han avanzado hoy las diferentes iniciativas que incluye este programa de arte y ciencia como unas becas artísticas, residencias y una "magna" exposición en 2029, en colaboración con Fundación 'la Caixa'.

El programa, con sede en la capital catalana, resalta por la entente que ha establecido con cinco centros científicos barceloneses como el Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), el Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), el Institut de Ciències del Mar (ICM), el Institut de Física d'Altes Energies (IFAE) y el Parque de Investigación Biomédica de Barcelona (PRBB).

En una de las estancias de La Pedrera de Antoni Gaudí, Jordi Mercader ha aseverado que a partir de 2026 lo que hará esta plataforma es dar continuidad a esa pasión que tenía su fundador, Salvador Dalí, por la ciencia y el arte.

Ha enfatizado el "esfuerzo científico" que hace actualmente Barcelona y su reconocimiento internacional y no ha obviado que con este proyecto la entidad persigue una "vertiente internacional significativa".

Tania Candiani e Israel Galván, los primeros becados

Mónica Bello ha avanzado en su alocución que los primeros artistas becados y residentes serán la mexicana Tania Candiani, reconocida por su trabajo de exploración de lenguajes visuales, tecnológicos y sonoros, así como el bailaor y coreógrafo andaluz Israel Galván, además del colectivo catalán Taller Estampa, con investigaciones sobre "entornos más-que-humanos", y el sudafricano George Mahashe, quien explora las relaciones entre arte, ciencia y sistemas de conocimiento y transmisión.

Bello, quien cree que la ciencia es cultura, ha subrayado que se buscarán artistas de diferentes disciplinas y que se "consolide" un "marco estable" en el que "ciencia y arte se acerquen", con los becados participantes conociendo los centros científicos colaboradores.

"Nos interesan -ha precisado- artistas que trabajen rompiendo su disciplina, que lo hagan con la duda, con la mirada del otro".

En total, cada año habrá cinco artistas en residencia y dos becarios, con un programa de "mediación" en los laboratorios.

En cuanto a la gran exposición que se programará en 2029, sólo ha avanzado que incluirá todo lo que surja a lo largo de los próximos cuatro años gracias a esta iniciativa.

Científicos en contacto con la cultura y el arte

Con una identidad visual creada por el diseñador catalán, Javier Jaén, este proyecto ha dado hoy la palabra a Ignacio Cirac, quien lo ha valorado muy positivamente al entender que supone una "posibilidad" para los científicos de ponerse "en contacto con la cultura, con el arte, para transmitir a la sociedad lo que estamos aprendiendo, lo que hacemos y cómo lo hacemos".

Por su parte, Tania Candiani ha mostrado su agradecimiento por poder formar parte del programa, tras haber experimentado con varias disciplinas, aunque "todo desemboca en encontrar la manera de comunicar, de contarle al otro, de encontrar espacios físicos".

A su juicio, el hecho de poder trabajar con cinco centros científicos diferentes abre nuevas posibilidades, comporta la idea de "entretejer", es como "un punto de partida, es como un campo de juego, de discurso y entendimiento".

Platform Dalí, según sus artífices, aunque tiene como objetivo apoyar a artistas contemporáneos, no olvidará el "importante legado" del arte del siglo XX, en el que Salvador Dalí fue central, así como todas las disciplinas de los centros científicos colaboradores, todos ellos situados "en el límite del conocimiento de todos los ámbitos", desde el que atañe al cosmos a lo microscópico.