10 películas de estreno en salas que no te puedes perder en diciembre

Este diciembre viene repleto de estrenos comerciales, la mayoría destinados a toda la familia e ideales como sesiones navideñas. Las próximas semanas se estrenarán, entre otras, “Avatar, fuego y ceniza”, la tercera entrega de la famosa saga imaginada por James Cameron, “Five Nights at Freddy’s 2”, secuela de la exitosa adaptación del videojuego del mismo nombre, y “Bob Esponja: Una aventura pirata”, nueva entrega de la franquicia en torno a uno de los personajes animados más queridos. Habrá, no obstante, también espacio para películas más intimistas, como las magníficas “Valor sentimental”, de Joachim Trier, y “Father Mother Sister Brother”, dirigida por Jim Jamusch y León de Oro a la mejor película en el festival de Venecia.

1. “Five Nights at Freddy’s 2" (5 de diciembre)

Estreno de la esperada continuación de “Five Nights at Freddy’s” (2023), película de terror, inspirada en un videojuego, que se convirtió en un éxito. Dirigida, como su antecesora, por la cineasta Emma Tammi, cuenta con los actores principales de la primera y amplía el universo terrorífico de la pizzería donde sucede la acción con nuevos animatrónicos. La secuela retoma un año después los acontecimientos de la anterior entrega y abre la puerta al horror cuando la pequeña Abby decide reencontrarse con sus viejos y siniestros amigos.

2. “Valor sentimental”, de Joachim Trier (5 de diciembre)

La complejidad de los vínculos familiares y la relación entre vida y arte son algunos de los temas de este magnífico drama de Joachim Trier, director de “La peor persona del mundo” (2021). Gran Premio del Jurado en el festival de Cannes, gira en torno a dos hermanas adultas (Renate Reinsve e Inga Ibsdotter Lilleaas), una de ellas actriz, que se reencuentran con su padre (Stellan Skarsgård) tras una larga separación. El padre, un director de cine veterano, ofrece a una de sus hijas un papel en su próxima película.

3. “Eternity”, de David Freyne (5 de diciembre)

Carismático trío protagonista para este cruce de comedia romántica y ciencia ficción. Con sello A24 y dirigida por David Freyne, imagina la existencia de un peculiar lugar al que van a parar las almas de las personas que fallecen. Allí aparece Joan (Elizabeth Olsen), la protagonista, y tiene que decidir con qué hombre de su vida, su marido (Miles Teller) o su primer amor (Callum Turner), quiere realmente compartir la eternidad.

4. “Roofman: Un ladrón en el tejado”, de Derek Cianfrance (12 de diciembre)

Channing Tatum encarna al protagonista de esta película inspirada en la insólita historia de un personaje real, Jeffrey Manchester, un veterano de guerra que se convirtió en ladrón y llevó a cabo cosas tan delirantes como el atraco a numerosas sucursales de McDonald’s en Estados Unidos. Dirigida por Derek Cianfrance (“Blue Valentine”, “The Place Beyond the Pines”), cruza thriller, drama y comedia y cuenta con Kirsten Dunst en la piel de la protagonista femenina.

5. “Aro Berria”, de Irati Gorostidi (12 de diciembre)

Estrenado en la sección a concurso Nuevos Directores del festival de San Sebastián, donde recibió una Mención Especial del Jurado, “Aro Berria” es el debut en el largometraje de la cineasta Irati Gorostidi (su corto anterior “Contadores” se estrenó en la Semana de la Crítica del festival de Cannes). Singular, imprevisible y sorprendente, sigue a un grupo de trabajadores de una fábrica que se unen a una comunidad aislada en las montañas.

6. “Keeper”, de Osgood Perkins (19 de diciembre)

Aunque llega ahora, Osgood Perkins rodó esta película entre “Longlegs” (2024), estrenada en España el año pasado, y su filme de este mismo año “The Monkey” (2025). Se trata de un ejercicio de terror de cámara que combina trauma y aislamiento. Para celebrar su aniversario, una pareja se instala unos días en una cabaña aislada. Ante la inesperada marcha de su esposo (Rossif Sutherland), la protagonista (Tatiana Maslany) se queda sola. O eso es, al menos, lo que piensa.

7. “Avatar, fuego y ceniza”, de James Cameron (19 de diciembre)

Tercera entrega de la famosa saga de aventuras, fantasía y ciencia ficción inaugurada por James Cameron hace ya dieciséis años con “Avatar” (2009). Probablemente apabullante a nivel técnico y visual, “Avatar, fuego y ceniza” apunta a convertirse en una de las películas de estas navidades. El director de “Titanic” (1997) sigue una nueva aventura de Jake Sully (Sam Worthington), marine convertido en líder de los Na’vi, los seres que pueblan el planeta Pandora.

8. “Father Mother Sister Brother”, de Jim Jarmusch (24 de diciembre)

Un reparto coral espectacular y críticas magníficas para la nueva película de Jim Jarmusch (“Sólo los amantes sobreviven”). Ganadora del León de Oro a la mejor película en el festival de Venecia, se trata de una película dividida en tres capítulos en torno a distintos modelos de relaciones familiares. Entre sus actrices y actores, Tom Waits, Adam Driver, Cate Blanchett, Vicky Krieps e Indya Moore.

9. “Anaconda”, de Tom Gormican (25 de diciembre)

Revisión-homenaje, en clave comedia y buddy movie (película de colegas), de “Anaconda” (1997), la película popular película de los 90 dirigida por Luis Llosa. Concebida como un ejercicio de cine dentro del cine, cuenta la historia de un grupo de amigos con crisis de edad que viajan a la selva amazónica para rodar su versión de “Anaconda”, la película de su juventud. Jack Black y Paul Rudd encarnan a los líderes de la chiflada expedición.

10. “Bob Esponja: Una aventura pirata”, de Derek Drymon (25 de diciembre)

Nueva entrega de la franquicia de películas de animación inspirada en una de las series de dibujos animados más carismáticas y populares de las últimas décadas, “Bob Esponja”, estrenada en el canal de televisión Nickelodeon hace ya más de veinticinco años. Dirigida por Derek Drymon, creador vinculado a la serie, “Bob Esponja: Una aventura pirata” lleva al mítico Bob Esponja y a sus amigos de Fondo de Bikini a enfrentarse con un temido pirata fantasma bautizado como El Holandés Errante.