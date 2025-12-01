¿Cuándo sale Spotify Wrapped 2025? Está a punto

Durante años, el fenómeno del Spotify Wrapped ha marcado el final del calendario digital. Cuando noviembre se despide, millones de usuarios corren a descubrir cuáles fueron los artistas que más han escuchado, qué canciones los acompañaron en los altibajos del año y cuántas horas dedicaron a sus géneros favoritos.

La experiencia Spotify Wrapped, es decir, el resumen del año de tu Spotify, se convierte en una fiesta colectiva en redes sociales, donde la música se mezcla con nostalgia y autoexpresión.

Pero en Spotify han decidido que ya no habrá que resignarse a esperar 12 meses para conocer qué está definiendo nuestro panorama musical. La plataforma quiere transformar el resumen anual en una experiencia permanente.

Una nueva era: estadísticas semanales

La compañía lanzó 'Estadísticas de escucha', una función integrada en la aplicación que registra y muestra cada semana los cinco artistas y cinco canciones más escuchadas por el usuario. El resumen aparece de manera visual en un historial semanal que cualquiera puede consultar y, por supuesto, compartir con un simple toque en redes sociales o aplicaciones de mensajería.

Esto convierte al usuario en un explorador constante de sus propios gustos: un nuevo disco que te obsesiona el lunes ya puede aparecer coronando tus estadísticas el sábado.

Sin embargo, algunos creen que este seguimiento en tiempo real será menos gratificante que el gran resumen de todos los diciembres.

Dos herramientas que se complementan

A pesar de su enorme potencial viral, Spotify no tiene intención de jubilar el Wrapped. Al contrario: ambas propuestas se alimentan. La visión semanal permitirá anticipar tendencias personales y hacer apuestas sobre cuál será la canción que terminará liderando el ranking del año.

Wrapped seguirá siendo el gran evento anual que resume un viaje completo lleno de descubrimientos, giras y cambios de estado de ánimo, mientras que 'Estadísticas de escucha' funcionará como una especie de diario musical actualizado, ideal para quienes aman rastrear cada etapa sonora que atraviesan.

¿Y el Wrapped 2025? Esto es lo que se sabe

Aunque Spotify mantiene el suspense cada año y evita anunciar fechas exactas, el lanzamiento del resumen anual personalizado suele tener lugar entre finales de noviembre y los primeros días de diciembre.

En 2023 apareció el 29 de noviembre y en 2024 llegó el 4 de diciembre, por lo que las previsiones señalan una ventana similar para 2025. Algunos medios apuestan por el miércoles 3 de diciembre, aunque no hay confirmación oficial.

Así podrás ver tu resumen anual cuando se active

Acceder al Wrapped es sencillo y seguirá siendo una experiencia interactiva exclusiva de la app móvil: abrir Spotify en iOS o Android, localizar el botón 'Tu Wrapped 2025' en la pantalla de inicio y pulsar para iniciar la presentación con todos los datos personalizados: artistas, canciones y géneros destacados, minutos de escucha acumulados y estadísticas curiosas sobre hábitos musicales. Al finalizar, los usuarios podrán compartir sus tarjetas o guardar la 'playlist' del año.

La combinación de ambas funciones crea un nuevo vínculo entre los usuarios y su propio sonido: el Wrapped contará la historia completa del año, mientras que las estadísticas semanales (estadísticas de escucha) detallarán cada capítulo. Spotify ha decidido que nuestra música ya no pertenece solo al pasado: ahora podemos conocer su impacto mientras sucede.