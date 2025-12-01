Oques Grasses anuncia un último concierto en el festival Cabró Rock antes de la despedida en el Estadi Olímpic

Oques Grasses no podía marcharse sin tocar una última vez en su casa. Por eso, el grupo de Osona será cabeza de cartel del Cabró Rock, el festival que se celebra en Vic, el próximo 12 de junio. Será una cita especial, apenas unos meses antes de su gran adiós en octubre, cuando despedirán su trayectoria con cuatro conciertos en el Estadi Olímpic.

El grupo anunció su disolución definitiva el pasado 9 de noviembre con un emotivo vídeo acompañado de un anuncio súper especial para ellos: un concierto de despedida en el Estadi Olímpic Lluís Companys. Lo que no se esperaban los de Osona era que las entradas se acabarían en cuestión de minutos. Y sin más dilación, acabaron anunciando tres fechas más para poder despedirse de todos sus fans, consiguiendo congregar hasta 220.000 personas.

Ahora la banda catalana se suma al Cabró Rock 2026 y se une a otras bandas ya confirmadas por el festival, como Joan Dausà, Els Amics de les Arts, Figa Flawas o Búhos. El cartel completo contará con más de 20 artistas para las fechas y tendrá un aforo de unas 30.000 personas por día.

Las entradas saldrán a la venta este miércoles a las 12 horas en la web del festival y en la web de la banda. El festival ha apuntado en el comunicado que, para evitar confusiones, en esta venta solo habrá disponibilidad de entradas de viernes y de abonos de 2 días, pero no del sábado únicamente.