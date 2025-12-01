Lírica digital
Liceu OPERA+ avanza hacia una ópera de cine con Igor Cortadellas
El innovador creador utiliza la última tecnología para crear un efecto inmersivo y trasladar "el latido del Liceu" a las nuevas producciones filmadas que ofrece el Gran Teatre
'L'Elisir d'amore', con Javier Camarena y Pretty Yende, inaugura el próximo día 14 la nueva etapa de la plataforma digital que cuenta con casi 8000 abonados
El Liceu recupera las retransmisiones operísticas desde su plataforma digital Liceu OPERA+ con un nuevo formato más cinematográfico e inmersivo producido por Igor Studio, de Igor Cortadellas, un oboísta reconvertido en mago de la imagen y el sonido, creador de innovadores proyectos como 'Symphony. Un viaje al corazón de la música' junto a Gustavo Dudamel y la Mahler Chamber, y 'Bolero de Ravel' con Josep Pons y la Sinfónica del Liceu. "Quiero hacer sentir el latido del Liceu", ha señalado Cortadellas en la presentación del proyecto que pretende acercar la ópera a todo tipo de público. Noventa euros es el precio del abono a Liceu OPERA +, con una tarifa de 45 para los abonados del Gran Teatre. Cada filmación cuenta con subtítulos en catalán, castellano, inglés, el idioma original del libreto y también se podrá seguir la partitura.
El Liceu, que ha podido relanzar su plataforma tras alcanzar un acuerdo sobre los derechos de imagen con los integrantes del coro y la orquesta, aspira a posicionarse a nivel global con filmaciones innovadoras que transmitan toda la magia de una noche de ópera y el espíritu del Liceu. "El Liceu es el teatro de las voces", recordó Valentí Oviedo, director general del Liceu. Las retransmisiones lo reflejarán. 'L'Elisir d'amore', con Javier Camarena y Pretty Yende en los roles protagonistas en la lograda producción de Mario Gas, inaugura la nueva etapa de Liceu OPERA+, que cuenta por ahora con casi 8000 abonados, el próximo día 14. En principio el tenor ya se ha recuperado de la enfermedad que le ha hecho anular algunas funciones.
Domingo, seis de la tarde
Los estrenos de la temporada liceísta 'online' serán siempre en domingo y a las seis de la tarde. Después llegará el estreno mundial de la nueva producción de 'Tristan und Isolde', dirigida puesta en escena de Bárbara Lluch que cuenta con el debut como Isolda de la aclamada Lise Davidsen, que tendrá como pareja a Clay Hilley, a partir del 15 de febrero; 'La gioconda', con Saioa Hernández y Michel Fabiano, el día 8 de marzo de 2026; 'Manon Lescaut con Asmik Grigorian, Joshua Guerrero y Iuri Samoilov, el día 12 de abril de 2026, y 'Le nozze di Figaro', con Sara Blanch y Konstantin Krimmel, que se podrá ver a partir del día 21 de junio.
La comunidad del Liceu digital también podrá disfrutar siempre de los títulos de la temporada anterior, en este caso la 2024-25: 'Lady Macbeth de Mtsenk', 'Madama Butterfly', 'La traviata', 'Lohengrin', 'La sonnambula' y 'Rusalka'. Y también de 'La guineueta astuta', que abrió la temporada actual. Además, el Liceu está en negociaciones con el compositor Philip Glass para poder emitir la grabación que Igor Studio hizo de la fenomenal producción de 'Akhnaten', estrenada en el Liceu el pasado 16 de octubre.
Cortadellas utilizará la última tecnología en imagen y sonido: se emplearán entre 14 y 16 cámaras. "Hacemos cosas que no se han hecho nunca en el Liceu, como el uso de una 'cablecam' o de un trávelin con dos cámaras de cine en el escenario", expone. Un despliegue nunca visto.
Materiales extra
Nada podrá sustituir la magia de la ópera en directo pero el objetivo es que desde casa se pueda disfrutar de la ópera a lo grande, con una imagen y sonido de gran calidad, una propuesta de cine con material extra: la visión de lo que ocurre entre bambalinas durante la función o entrevistas con los protagonistas. El comunicador Ramon Gener ejercerá como maestro de ceremonias y entrevistará a los protagonistas de la producción. Los jóvenes de El Vomitorio, un podcast que habla de clásica de manera desenfadada y fresca, introducirán el espectáculo que podrá verse también en versión reducida de media hora.
El presupuesto del Liceu OPERA+ es de 1,2 millones de euros y cuenta con el apoyo de Telefónica y Mediapro como partners tecnológicos.
