Jordi Basté debutará con una entrevista a Iñaki Urdangarin el 11 de diciembre en La 2Cat

El periodista catalán Jordi Basté debutará en 'Pla Seqüència', el programa que presentará en la recién estrenada La 2Cat, el próximo 11 de diciembre, con una entrevista al exmarido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin.

Jordi Basté e Iñaki Urdangarin conversarán durante 50 minutos, sin cortes, edición ni montaje, pero el programa contará con la participación de personas cercanas al protagonista, como familiares y amigos, con el objetivo de "construir un relato más amplio, genuino y humano del invitado", como ha explicado la cadena este lunes.

En un avance de la entrevista, Urdangarin ha explicado que esta es su primera entrevista de "carácter personal", alejada de su personalidad institucional y deportiva.

'Pla Seqüència' comenzará con Urdangarin, pero Basté también entrevistará a otras personalidades públicas como la actriz Emma Vilarasau, el músico Lluís Llach, la corredora de montaña Núria Picas o el actor Sergi López, entro otros, con un total de 12 invitados.

El objetivo del programa, que se emitirá en la franja de 'prime time' del canal, es ofrecer entrevistas "de proximidad y profundidad" para "captar momentos reales, espontáneos y naturales", y así conocer al invitado de manera cercana.