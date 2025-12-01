Eva Mayro, la nueva voz del 'young adult': "Las redes no dan miedo, sino el uso que hacemos de ellas"

En un sector como el editorial en el que cuesta destacar desde el inicio, comenzar una carrera mediante la autopublicación se ha convertido en una de las vías más habituales para que los autores se den a conocer entre esos lectores que apuestan a ciegas por escritores noveles a la espera de una oportunidad para brillar. De ese mundo han crecido autoras españolas que hoy en día son 'bestsellers' como Lucía Cerezo ('Imperio de fuego azul') o Alice Kellen ('Llévame a cualquier lugar'). Para este otoño, Eva Mayro (Valladolid, 1996) se dispone a sumarse a la lista y a conquistar a un exigente público 'young adult' con 'Latidos', un romance paranormal de estética gótica con tintes fantásticos.

En un momento crítico como la pandemia del covid-19, la autora lanzó su primera novela autopublicada y supo estar en el momento y en el lugar, aunque fuera pura casualidad. Fue una etapa en la que, admite, quizá resultó más fácil que los lectores se animaran a descubrir voces nuevas. "Acaba siendo muy gratificante cuando los primeros lectores se atreven a leerte sin conocerte y sin tener garantías de lo que ofrecerás", confiesa en una entrevista con este diario. Y, con los años, siguió construyendo su carrera hasta llamar la atención de una editorial. Porque su deseo, recalca, era claro: que alguien creyera no solo en ella, sino también en su historia y en la forma de transmitirla, y que su novela pudiera estar en librerías al alcance de todos.

Ese deseo terminó cumpliéndose. Y es que la propuesta de Montena llegó, curiosamente, en parte a ciegas, ya que 'Latidos' no había sido autopublicado previamente. Su editora la descubrió gracias a un 'romantasy' -del subgénero que está ahora en pleno auge- que Mayro tenía escrito pero que se quedó sin publicar, y rápidamente apostaron por su capacidad de crear historias.

Una 'influencer' chantajeada

La novela con la que Mayro debutó (editorialmente hablando) este octubre presenta una característica ideal para la fecha con ecos inevitables de 'Crepúsculo' de Stephenie Meyer porque "cualquiera que escribe este género lo tiene de referente de manera inconsciente", admite. Pero más allá de la estética de 'Latidos', la novela busca más allá de lo paranormal y dialoga directamente con problemáticas mucho más actuales como son los peligros de las redes sociales, la exposición digital y las tensiones familiares de una protagonista 'influencer'.

Esa mezcla entre lo cotidiano y la crítica social, entre lo fantástico y lo paranormal, se intercala con la misma naturalidad que incorpora un mensaje sobre la exposición de los menores en redes sociales. "Soy mamá, y las redes sociales no me dan miedo pero sí el uso que se hace de ellas", explica la autora, que aprovecha la historia para lanzar esa reflexión en su novela. En ella, Vega ha crecido en un entorno tóxico en el que su propia madre solo la concibe como una fuente de ingresos a través de colaboraciones digitales, y es desde esa inquietud e inseguridad donde nace la crítica que atraviesa 'Latidos'.

Eva Mayro, autora de 'Latidos', una novela romántica gótica con toques fantásticos / Eva Mayro

"Hay que crear conciencia para proteger al menor", zanja Mayro, una afirmación que, más que una advertencia, funciona como un espejo sobre el debate actual. Porque hablar de exposición digital implica asumir que ya no basta con supervisar las pantallas sino que hay que adoptar una protección extraordinaria si hay menores implicados. La autora insiste en esa "conciencia" como un primer paso, caso como un gesto de responsabilidad colectiva y como un recordatorio de que el simple acto de publicar, compartir o viralizarse tiene sus consecuencias. Y es ahí donde se abre el flanco más polémico: ¿quién debe (y puede) proteger al menor en un entorno que premia la exposición constante?

Sin embargo, intercalar un mensaje de concienciación actual con una historia paranormal y personajes moralmente grises era quizá uno de los mayores retos que la autora afrontó como un desafío interesante: "Me sentí completamente libre, y llegué a disfrutar provocando que el lector sufra un poco. Mantener esa línea fina fue lo más divertido", explica. Y también lo fue quitarse precisamente esos dejes de ser una autora autopublicada y pasarse a la planificación editorial, una mecánica que rápidamente adoptó: "Al principio pensaba que me iba a dar ansiedad, pero los cambios al final fueron mínimos porque me he sentido acompañada constantemente, como una más del equipo".

Ahora, la autora mira hacia adelante. Y es que, mientras compagina su escritura con su trabajo de peluquera autónoma, equilibra sus semanas de creación con "dos o tres mañanas en la peluquería". Y deja bien claro que "si algún día puedo permitirme ser autora en exclusiva, yo seré feliz", asegura. Pero, hasta el momento, mira con buenos ojos que 'Latidos' ya esté disponible, y lo vive con una mezcla de incredulidad y satisfacción. "No pienso ni en números", afirma. Y esa Eva Mayro que siempre que pasaba por las librerías en busca del suyo, ya puede decir que lo ha conseguido.