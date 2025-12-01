La Escolania de Montserrat estrena repertorio: regalo del compositor Albert Guinovart para dar "paz y espiritualidad"

Albert Guinovart, pianista y compositor catalán muy reconocido, ha estrenado este jueves, día 27 de noviembre, una nueva salve cantada por La Escolania de Montserrat.

La obra, concebida como un obsequio de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi a la Abadía de Montserrat con motivo de los mil años del monasterio, ha generado una notable expectación entre los asistentes a la Basílica de Santa Maria.

Se trata de una composición para tres voces y órgano, especialmente pensada para que aporte “paz y espiritualidad” a quienes la escuchen, según ha explicado el propio Guinovart para la agencia ACN.

Una nueva incorporación al repertorio de salves de la Escolania

La salve, una de las oraciones marianas más populares de la tradición católica, es interpretada habitualmente por los niños de la Escolania, de lunes a viernes a la una del mediodía, así como en la misa dominical.

El coro no canta siempre la misma versión, ya que dispone de más de una decena de composiciones, a las que ahora se suma la obra de Guinovart.

Aunque “la salve tiene un texto que siempre es el mismo”, la interpretación musical varía según cada compositor, lo que ha permitido a la Escolania construir un repertorio diverso y único.

Proceso creativo basado en la documentación y la inspiración

Guinovart ha explicado a la ACN que llevó a cabo un trabajo de documentación riguroso para afrontar la escritura de esta pieza. Aunque ya había compuesto anteriormente un réquiem, una gloria y una misa, reconoció que “la salve era desconocida para él”.

El compositor describió el proceso creativo con una metáfora musical: “Es como cuando haces una canción, que la música es una canción de un poema, y con el texto haces lo que te inspira”.

Añade que el hecho de que las salves no tengan estribillo le permitió dar unidad a la obra mediante interludios de órgano y contrapuntos. “He intentado redondearla con estos recursos”, destacó.

Un encargo con vínculos personales

La propuesta llegó al pianista a través de Ventura Beget, miembro de la Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi y antiguo alumno suyo.

Guinovart expresa su agradecimiento por la oportunidad y subraya el valor sentimental que implica estrenar una pieza en Montserrat.

Recuerda emocionado que el actual director de la Escolania, Pau Jorquera, también fue alumno suyo: “Me ha hecho mucha ilusión que me haya estrenado la pieza”.

Trayectoria amplia y reconocida

La elección de Guinovart para componer la nueva salve ha despertado entusiasmo entre los fieles, conscientes del prestigio del músico catalán.

Su carrera abarca un extenso repertorio, especialmente en la interpretación del romanticismo y de autores como Enric Granados e Isaac Albéniz.

En el ámbito de la composición ha firmado óperas como 'Atzar' y 'Alba Eterna', el ballet 'Terra Baixa' y seis musicales, entre ellos 'Mar i Cel' y 'Flor de Nit'.

Su catálogo incluye también obras orquestales y corales, además de más de sesenta grabaciones discográficas.