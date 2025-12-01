El Ayuntamiento de Barcelona minimiza la polémica por la beca a escritores latinoamericanos: "Es un acto de complicidad con la FIL"

El concejal de Cultura e Industrias Creativas del Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Marcé, ha defendido este lunes la beca para escritores latinoamericanos que el consistorio anunció el domingo en la FIL de Guadalajara y ha minimizado la polémica después de que la Associació d'Escriptors en Llengua Catalana haya pedido su retirada. "Lo estamos haciendo como un acto de complicidad con la FIL y con una entidad como Casa América", ha dicho Marcé, quien ha recordado que las becas Montserrat Roig suman casi un acumulado de un millón de euros en diez años en concepto de ayuda a la creación literaria.

"Tendría sentido si fuera la única acción de promoción literaria que hiciésemos. Me cuesta ver una polémica aquí", ha asegurado horas después de que autores como Jordi Cabré o Melcior Comes cuestionasen abiertamente la ayuda de 80.000 euros para que un autor latinoamericano se instale durante tres meses en Barcelona para narrar la ciudad. "Todos los elementos nos permiten razonar que es una política perfectamente equilibrada y correcta. Esta beca residencia tiene una dotación de 80.000 euros, pero la mayoría es en concepto de edición y derechos. En realidad estamos haciendo una aportación muy razonable", ha insistido Marcé.

Para el responsable de cultura municipal, se trata de una acción "coyuntural" que, ha asegurado, no obedece a la realidad lingüística ni cultural de la ciudad. "A poco que miremos, veremos que más del 60% de los autores que hemos traído a la FIL escriben en catalán. Tenemos una política muy intensa de intercambio cultural, hemos hecho un gran esfuerzo con la complicidad del Gremi d’Editors de Catalunya para impulsar y ampliar La Setmana del Llibre en Català y estamos trabajando en una política de traducciones muy continuada e intensa", ha ilustrado.

Nada de esto, sin embargo, parece haber convencido a partidos de la oposición como Junts que, a través de su presidente de grupo, Jordi Martí, se ha sumado a la petición de retirada de la beca. Como alternativa, Martí ha propuesto crear una ayuda de importar similar para autores en catalán.

La directora general de la FIL, Marisol Schulz, con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni / Eli Don / ACN / ACN

Mérito cultural

Minutos antes, Martí posaba sonriente junto al alcalde Jaume Collboni y el resto de concejales de ERC, PSC y Barcelona en Comú desplazadas a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara para anunciar que el Ayuntamiento de Barcelona concederá la Medalla al Mérito Cultural a la directora general de la FIL, Marisol Schulz.

En una convocatoria "urgente y especial", Collboni ha comparecido acompañado de Jordi Martí, Pau González y Jordi Castellana para agradecer a Schulz su papel capital en la invitación de Barcelona a la feria mexicana y ha avanzado que espera poder formalizar la entrega del reconocimiento durante el primer trimestre de 2026. "Marisol es una persona muy importante para Barcelona”, ha celebrado Collboni, quien ha recordado la oportunidad única que representa la FIL para proyectarse al mundo y promocionar la literatura barcelonesa y catalana.

Hija del exilio republicano, Marisol Schulz (1957) vivió en Barcelona, acogió en su casa familiar en México a creadores como Lluís Llach y Quico Pi de la Serra y ha trabajado en editoriales como Plaza & Janés, Taurus y Alfaguara. Comisionada para la Universidad de Guadalajara y directora de la Feria del Libro de Los Ángeles, desde 2013 ejerce como directora general de la FIL, desde donde ha jugado un papel clave para que Barcelona fuera la invitada de honor de 2025.