La AELC pide retirar la nueva beca para autores latinoamericanos del Ayuntamiento y destinar los 80.000 euros a la creación en lengua catalana

La Asociación de Escritores en Lengua Catalana (AELC) no ha recibido con buenos ojos la nueva beca de 80.000 euros impulsada por el Ayuntamiento para que autores latinoamericanos escriban sobre la ciudad. La medida, presentada por el alcalde Jaume Collboni esta fin de semana desde Guadalajara, donde Barcelona es la ciudad invitada a la feria del libro más importante de Latinoamérica, busca estimular la creación literaria "de alto nivel" y potenciar el vínculo literario en Catalunya y América Latina y el Caribe.

La AELC tilda la medida de "unilateral, no consensuada y ni siquiera compartida" con las entidades que agrupan a escritores. En un comunicado, ha mostrado su "preocupación" ante la iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona de poner en marcha una beca dirigida "exclusivamente a autores latinoamericanos", pide su retirada y "dedicar íntegramente la dotación prevista a la creación en lengua catalana, una lengua que no cuenta con más instituciones que las catalanas para garantizar su fomento, difusión y continuidad".

"Convocar una beca que excluye a los autores de los Països Catalans agrava la situación actual de precariedad profesional de nuestros escritores", asegura la asociación, inquieta desde el anuncio de la medida porque "la noticia no permite inferir qué idiomas tendrán prioridad para acceder a la beca".

Al parecer, y pese a que la AELC pide que se destinen los 80.000 euros a la creación en lengua catalana, el catalán no es la única preocupación de la asociación, que asegura en su comunicado que cualquier convocatoria que "menosprecie las lenguas indígenas de América del Sur y Mesoamérica, y obviamente el catalán, no hará sino insistir en los procesos de minorización que sufren estas lenguas".

El proyecto presentado este fin de se semana en la FIL de la mano de Collboni y Xavier Marcé, nacido bajo el título de 'Narrar Barcelona', busca "fortalecer el vínculo histórico cultural lingüístico entre la ciudad de los escritores y escritores latinoamericanas y del Caribe". Para ello, el Ayuntamiento convocará de manera anual una beca de 3 meses dotada con 80. 000 euros en concepto de honorarios (20.000 euros), gastos de alojamiento, manutención y transporte (17.000 euros) y derechos de explotación (43.000). El participante deberá desarrollar un proyecto literario relacionado con la Barcelona que conozca y experimente durante su residencia y que se verá traducido al catalán y publicado dentro de una colección especial impulsada por el propio consistorio.

Junts y ERC se suman a la crítica

Desde el Ayuntamiento, los grupos municipales de Junts y ERC se han sumado al malestar de la Asociación de Escritores en Lengua Catalana y también han criticado la iniciativa anunciada por Collboni. El líder de Junts, Jordi Martí, considera que las ayudas del consistorio “deben priorizar a los escritores en lengua catalana y el catalán”. “Adherirse al Pacte per la Llengua no sirve de nada si después se discrimina el catalán”, ha avisado en un mensaje en su cuenta de ‘X’.

Del mismo modo, la líder republicana, Elisenda Alamany, también ha cargado contra la nueva beca para autores latinoamericanos. “De la misma forma que un turista que viene unos días no puede ser capaz de entenderla, ningún escritor puede representar la identidad y el alma de Barcelona haciendo un erasmus de tres meses pagado por el ayuntamiento”, ha reprochado. Y ha añadido: “Menos estrellitas y más explicar quienes somos desde aquí”.