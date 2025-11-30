Carol López explora en 'Manifest Mangione' la fascinación por el Robin Hood del siglo XXI

La autora y directora Carol López ('Germanes', 'L'Any que ve serà millor', 'Família (im)possible') regresa al Lliure para explorar un caso que asombró al mundo: el asesinato del CEO de UnitedHealthcare Brian Thompson, en diciembre de 2024. El joven ingeniero de 26 años Luigi Mangione lo mató como protesta contra un sistema de salud corrupto que deniega cobertura médica a muchos pacientes. Tras su detención se encontró un manifiesto donde acusaba a las aseguradoras de "parasitarias" y "corruptas" porque no han dejado de enriquecerse mientras la esperanza de vida en un país cuyos habitantes pagan tanto en seguros médicos deja mucho que desear. Para la mayoría el joven asesino se convirtió en una especie de Robin Hood moderno que ahora López lleva a escena con 'Manifest Mangione'. Se estrena este miércoles en el Espai Lliure interpretado por ocho exalumnos del Institut del Teatre elegidos en un 'casting' al que se presentaron 60 personas.

Judith Forner Gallardo, Asier Gilabert Ibáñez, Arnau Guillén Carulla, Fidel Pallerols Rossell, Élida Pérez Lucena, Alba Roldán Gil, Andrea Sánchez Sos, Carlos Ulloa Marín interpretan un montón de personajes sin cambiar de vestuario -todos van con traje y corbata, como hombres de negocios-, como por arte de magia, en un juego que se ha convertido en algo natural tras horas de trabajo como ha podido comprobar El Periódico que ha acudido a algunos ensayos.

Carol López, creadora y directora de 'Manifest Mangione', durante un ensayo en el Teatre Lliure / FERRAN NADEU

"La violencia que genera el sistema sanitario estadounidense hacia sus clientes es extrapolable"

"Cuando me propusieron hacer un proyecto con estudiantes del Institut del Teatre en el Lliure Mangione era viral. La mayoría lo veía como a un héroe. La fascinación por él daba para hacer una nueva creación teatral". Además su delito es especial. "Su crimen es una crítica al sistema. La violencia que genera el sistema sanitario estadounidense hacia sus clientes es extrapolable a otras cosas. ¿Qué nos impulsaría a cada uno a coger un arma y cometer un acto así? Con todo este coctel molotov hemos hecho un collage que es una radiografía del sistema que está destrozando al ser humano".

Símbolo

En esta ficción basada en hechos reales la directora ha trabajado igual que en anteriores creaciones a partir de una idea que ha ido cocinando en la sala de ensayo, con ideas claras y mucha paciencia. "La diferencia con otras piezas mías es que aquí el contexto social y político es de otro país y no me queda una radiografía de la gente catalana burguesita sino otra cosa", apunta López.

Carol López, creadora y directora de 'Manifest Mangione' / FERRAN NADEU

En los ensayos los jóvenes intérpretes se entregan, preguntan, corrigen, repiten pero no se notan nervios. La directora ha estructurado 'Manifest Mangione' a partir de dos premisas. Primero, que Luigi Mangione no existiera como personaje sino como símbolo. "Cada vez que uno de los personajes se pone una sudadera negra se convierte en él o alguien que, como él, reivindica algo o va a cometer un acto terrorista o violento". Segundo, que todos los actores pudieran cambiar de personaje sin necesidad de ningún cambio de vestuario o de nada. "Creo que lo hemos conseguido".

"Trabajar en el Lliure es una oportunidad muy chula. Y abordar un tema actual, real pero ficcionado, nos toca"

Élida Pérez y Carlos Ulloa, dos de los intérpretes con quienes ha hablado El Periódico comentan que el proyecto es sumamente interesante. "Trabajar en el Lliure es una oportunidad muy chula. Y abordar un tema actual, real y ficcionado es algo que nos toca". Ella, como el resto de sus compañeros, se ha preguntado qué la llevaría a mí a actuar como Mangione: "Seguro que sería algo relacionado con la injusticia o la diferencia de clases". A Ulloa le ha gustado el aspecto colaborativo de esta creación. "Ha sido interesante trabajar con Carol y hacerlo de manera común: todos hemos tenido espacio para decidir y opinar". El trabajo actoral no es sencillo pues cada intérprete no solo encarna a un personaje principal y a otros secundarios y además se encargan de manipular varias mesas y sillas para crear diferentes espacios durante la función.

Élida Pérez y Carlos Ulloa, intérpretes en 'Manifest Mangione' / FERRAN NADEU

"Que el Lliure te de la oportunidad de trabajar aquí es importante. Aunque somos vecinos, cuando vas al Institut anhelas poder trabajar en el Lliure que está justo delante. Me ha gustado conocer al equipo, saber cómo se trabaja desde dentro", comenta Ulloa. Su compañera asiente: "Tal y como está estructurado el plan de estudios del Institut falta un convenio de prácticas. Como en cualquier otra profesión necesitas una experiencia real fuera de la burbuja formativa. Ojalá hubiera más proyectos así en el sector artístico. Trabajar es lo que queremos".

Después del Lliure la obra hará gira por siete municipios catalanes. Entre enero y marzo 'Manifest Mangione' recalará en Vic, Premià de Mar, Sallent, Viladecans, Granollers, Terrassa y Vilanova i la Geltrú.