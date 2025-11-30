Barcelona crea una beca de 80.000 euros para que autores latinoamericanos escriban sobre la ciudad

En la mitología de la Barcelona literaria sigue pesado, y mucho, seguramente demasiado, la leyenda transformadora del 'boom'. Ya saben: Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa y José Donoso, entre muchos otros, se instalaron en la capital catalana entre 1967 y 1975 y, con la agente Carmen Balcells en la sala de máquinas, hicieron de la ciudad plataforma de lanzamiento internacional de una nueva manera de entender la literatura latinoamericana. Brillaron Alfredo Bryce Echenique, Carlos Fuentes y Jorge Edwards, entre otros, y junto a ellos, la Barcelona de La Balsa y Bocaccio aparecía sonriente en las fotos.

Décadas después, los escritores han seguido yendo y viniendo y algunos -ahí están el peruano Santiago Roncagliolo, el mexicano Juan Pablo Villalobos o el argentino Rodrigo Fresán, por citar unos pocos- se han instalado en la ciudad de forma permanente, pero el eco internacional no ha vuelto a ser el mismo. De ahí que el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, haya aprovechado este domingo la presencia de la ciudad como invitada de honor en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara para anunciar la creación de una nueva beca de 80.000 euros para que autores latinoamericanos viajen a la ciudad para escribir sobre ella.

"Queremos relanzar la conexión de la ciudad con latinoamericana. Nos gustaría que hubiera una nueva generación de autores radicados en Barcelona", ha explicado Collboni durante la presentación de la ayuda. La (triste) realidad es que un autor recién llegado a la Barcelona contemporánea difícilmente podrá permitirse pagar un alquiler, no digamos ya un piso en las zonas nobles de Sant Gervasi y Sarrià en las que habitaban las superestrellas del 'boom', así que la medida busca incentivar la creación y aliviar el mal trago de la pesadilla habitacional.

Escribir la Barcelona contemporánea

El proyecto, nacido bajo el título de 'Narrar Barcelona', busca "fortalecer el vínculo histórico cultural lingüístico entre la ciudad de los escritores y escritores latinoamericanas y del Caribe". Para ello, el Ayuntamiento convocará de manera anual una beca de 3 meses dotada con 80. 000 euros en concepto de honorarios (20.000 euros), gastos de alojamiento, manutención y transporte (17.000 euros) y derechos de explotación (43.000). El participante deberá desarrollar un proyecto literario relacionado con la Barcelona que conozca y experimente durante su residencia y que se verá traducido al catalán y publicado dentro de una colección especial impulsada por el propio consistorio.

La designación de los autores participantes, explican desde el Ayuntamiento, se realizará mediante un proceso de selección colegiado a partir de un dictamen emitido por una comisión integrada por representantes del ICUB, el Consorci de Biblioteques de Barcelona y Casa América Catalunya. El responsable de cultura del Ayuntamiento, Xavier Marcé, ha aclarado que se buscan autores con obras ya publicadas y cierto grado de reconocimiento. Escritores de trayectoria contrastada que puedan servir de prescriptores y referentes, en palabras de Collboni.

'Narrar Barcelona' se suma a otras iniciativas de fomento de la creación cultural y cooperación literaria como las 27 becas Montserrat Roig, un programa de ayudas de hasta 6.000 euros para desarrollar un proyecto de escritura durante dos meses.