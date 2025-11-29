Tom Stoppard, dramaturgo y ganador de un Oscar por 'Shakespeare in Love', muere a los 88 años

El dramaturgo británico Tom Stoppard ha muerto a los 88 años este sábado. Galardonado por su guion de “Shakespeare in Love” en los Oscar y por su única película “Rosencrantz y Guildenstern han muerto”, León de Oro en Venecia en 1990, Stoppard es además conocido como una de las figuras más célebres de la escena teatral británica.

Durante su carrera teatral escribió más de 30 obras como 'Farsas', 'Arcadia' o 'Rock 'n' Roll'. La faceta de dramaturgo la inició tras probarse como periodista y crítico de teatro. Sin embargo, el éxito internacional le llegaría de la mano de sus producciones para la gran pantalla.

En 1985 Stoppard coescribió el guion para 'Brazil', el clásico de Terry Gilliam, por el que consiguió una nominación a los premios Oscar. No sería hasta trece años después, en 1999, que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas le otorgaría el galardón por ''Shakespeare enamorado' ('Shakespeare in Love'). Además, el británico ganó cinco premios Tony, el Oso de Plata del Festival de Berlín y el León de Oro del Festival de Venecia y participó escribiendo reconocidas superproducciones como Indiana Jones o Star Wars.

Una carrera 'stoppardiana'

La relevancia de Tom Stoppard alcanza incluso el diccionario de Oxford, que recoge el adjetivo 'stoppardiano' para referirse a obras con humor sofisticado, diálogos elocuentes y exploración de ideas filosóficas.

El dramaturgo británico, quien dejó de estudiar a los 17 años para convertirse en periodista para el Western Daily Press de Bristol, combinaba temáticas dispares en sus obras. En Jumpers (1972), exploraba filosofía y gimnasia, en Arcadia (1993), entrelazaba la jardinería paisajística del siglo XIX con la teoría del caos y en Rock ’n’ Roll (2006), que mezcla música rock, académicos checos disidentes y la poesía amorosa de Safo.