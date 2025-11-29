Las filtraciones sobre la gira de 'Lux' continúan: desvelados los primeros conciertos de Rosalía en España

El anuncio de la gira de Rosalía es inminente. La artista catalana presentará 'Lux', su aclamado cuarto disco (publicado el pasado 7 de noviembre), en un 'tour' que recorrerá todo el mundo. Aunque el anuncio oficial se esperaba el 18 de noviembre, la artista catalana sigue sin dar detalles de sus esperados conciertos.

Pese al silencio en redes de la artista, se comienzan a conocer algunas de las fechas de la cuarta gira de Rosalía, que adquirido todavía más fama y reconocimiento con su último lanzamiento. 'Motomami Tour', una de las cuentas de 'fans' más asentadas de la cantante y con mejor relación con ella, ya desveló que los primeros conciertos de la artista en España serán en marzo.

Unas informaciones que ha confirmado 'El Mundo' al afirmar que Rosalía actuará en el Movistar Arena entre el 30 de marzo al 5 de abril, fechas que coinciden con Semana Santa, algo que no parece ser casualidad tras las menciones religiosas que aparecen en 'Lux'. Se prevé que la artista actúe varios días en la capital tras el éxito de su último disco. En Barcelona, la cuenta 'luxthetour'- a la que sigue la artista- asegura que tendrá varias fechas en el Palau Sant Jordi en abril. 'Live Nation' también desveló en su página web que los conciertos de Rosalía en Estados Unidos serán a principios de junio.

La artista, de momento, solo se ha limitado a afirmar que tiene algunos "bocetos" de cómo serán sus conciertos, pero que "habrá que ver si se puede".Lo que está claro es que el espiritualismo de su disco, también se verá en los escenarios. "Es un proyecto que te invita a interpretarlo en un entorno que no es el habitual. ¿Por qué las catedrales tienen tanta verticalidad?", dijo en El País.

El precio de las entradas, según esta cuenta, estaran entre los 73 y 130 euros. Y el escenario reflejará el espiritualismo de la artista en su nuevo álbum: el escenario tendrá forma de catedral.