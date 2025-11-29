La FIL desplaza a México el foco de la política catalana y barcelonesa

En las horas previas al arranque de la FIL, entre aviones cancelados, escalas eternas y horas de sueño tiradas a la basura, una imagen para la posteridad: políticos de hasta cuatro partidos diferentes del pleno de Barcelona hermanados en el imperioso deseo de que las maletas apareciesen cuanto antes. Nada une más que el odio, cantaban Carolina Durante, salvo un aeropuerto de madrugada tras casi un día entero atravesando husos horarios.

Así que, antes de la inauguración oficial, antes incluso de la exposiciones en el Museo Cabañas y el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, la presencia de Barcelona como invitada de honor en la FIL empezó de madrugada y a pie de cinta transportadora de equipajes en el aeropuerto de Guadalajara. Ahí estaba, con el alcalde de Barcelona al frente, buena parte de la delegación que durante unos días desplazará el foco cultural y político barcelonés y catalán al país norteamericano.

Junto a Collboni, el regidor de Cultura e Industrias Creativas, Xavier Marcé, el presidente de grupo municipal de Junts per Catalunya, Jordi Martí, el concejal de ERC Jordi Castellana y el concejal de Barcelona en Comú y presidente delegado del área de Cultura de la Diputación Pau González. También estaba previsto que acudiese a la FIL Janet Sanz, pero la líder de Barcelona en Comú en el Ayuntamiento ha tenido que cancelar su presencia por enfermedad. Desde el consistorio barcelonés explican que todos los presidentes de los grupos del pleno estaban invitados a Guadalajara.

La comitiva municipal se completa con la Comisionada de Uso Social del Catalán, Marta Salicrú, y la teniente de alcaldía de Derechos Sociales, Promoción Económica, Trabajo, Feminismos y Memoria democrática, Raquel Gil, que será la encargada de clausurar la presencia barcelona en la feria.

Por Guadalajara también pasarán la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y la directora general del Libro, Maria José Gálvez; no así el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que ya viajó a México el año pasado, cuando España fue invitada de honor. Otro barcelonés con puesto de mando en Madrid, el secretario de Estado de Cultura Jordi Martí, también estaba invitado, pero finalmente ha disculpado su presencia por motivos personales.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha aprovechado la presencia barcelonesa en la FIL para organizar un intenso viaje institucional que, además de pasar por Guadalajara para inaugurar el estand institucional del ICEC junto a la consellera de Cultura, Sònia Hernández, hará parada en Ciudad de México para reforzar relaciones institucionales y honrar la memoria de los exiliados republicanos.