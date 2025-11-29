El cantante Saad Lamjarred afronta un nuevo juicio por una presunta violación a una camarera en el sur de Francia

El cantante Saad Lamjarred, ya implicado en varios casos de violaciones o agresiones sexuales, será juzgado a partir del lunes en el sureste de Francia por la violación, que él niega, de una camarera en 2018 cerca de Saint-Tropez.

Muy popular en Marruecos y en el mundo árabe, Lamjarred, de 40 años, comparecerá en libertad. Su juicio debe abrirse a las 14 horas ante la corte de lo penal de Draguignan y el veredicto se espera para el jueves. El abogado de la víctima, Dominique Lardans, anunció que solicitaría un juicio a puerta cerrada. "Una noche de horror, siete años de espera, de sufrimiento, de paciencia. Ella espera con confianza el reconocimiento de su condición de víctima", explicó a la AFP.

En agosto de 2018, ella trabajaba como camarera en la exclusiva localidad de Saint-Tropez cuando se cruzó con Saad Lamjarred en una discoteca de moda. Según su testimonio ante los investigadores, no sabía que era cantante, aunque aquella noche supo que tenía millones de seguidores en las redes sociales. Lo encontró guapo y aceptó ir a tomar una copa al bar de su hotel.

Según su relato, él en realidad la condujo directamente a su habitación, intentó besarla, luego la empujó sobre la cama, la desnudó y la violó sujetándola por las muñecas, sin que ella lograra reaccionar, paralizada.

Él aseguró que la relación fue consentida, y que la joven incluso se había quitado el pantalón por sí misma. Pero una amiga, llamada en su auxilio justo después, declaró que la encontró conmocionada, con el maquillaje corrido, los labios hinchados y la mirada perdida.

Intentos de acuerdo

Los análisis realizados unas horas más tarde evaluaron su nivel de alcohol en aquel momento entre 1,2 y 1,4 g/l para ella y entre 1,6 y 1,8 g/l para él. Las escuchas telefónicas del teléfono de la víctima revelaron un profundo malestar y el temor de que el caso se hiciera público. Pero también una llamada, durante la detención del cantante, de un hombre que proponía 200.000 euros para un acuerdo amistoso.

Si bien ella no dio seguimiento a esa propuesta, su amiga sí escribió a un abogado de Lamjarred para proponer un acuerdo, pero luego reafirmó ante los investigadores que nunca había mentido sobre el estado en el que encontró a la joven.

Aunque la fiscalía no se oponía a un sobreseimiento, la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de Aix-en-Provence (sur) confirmó en 2021 la remisión al tribunal penal, recordando en particular que el hecho de entrar en la habitación de un hombre no equivalía automáticamente a consentimiento.

Además, el cantante ya había sido señalado en casos similares en 2015 en Marruecos y en 2010 en Estados Unidos, donde un procedimiento por violación y abuso sexual fue archivado tras un acuerdo económico con la víctima.

En Francia, Saad Lamjarred fue condenado en 2023 a seis años de prisión por el tribunal penal de París. Una joven, a quien conoció en una discoteca parisina, lo acusó en 2016 de haberla violado y golpeado en una habitación de hotel, algo que él siempre ha negado.

Su juicio en apelación, previsto en junio en Créteil, cerca de París, fue aplazado a una fecha posterior. La joven y cuatro presuntos cómplices también deben ser juzgados por tentativa de extorsión por intentar obtener del cantante 3 millones de euros a cambio de retirar su denuncia.