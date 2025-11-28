La virgen, el monasterio y la montaña de Montserrat, protagonistas en el Museu Marès

La virgen, el monasterio y la montaña de Montserrat son los protagonistas de la nueva exposición del Museu Frederic Marès, 'Montserrat, madre y tierra', con una cuarentena de piezas, con las que se busca "profundizar" en el fenómeno del coleccionismo de objetos devocionales.

Comisariada por la historiadora del arte y profesora de la Universidad de Barcelona Sílvia Canalda, la muestra, que se podrá visitar entre este viernes y el 24 de mayo de 2026, incluye una cuarentena de obras "montserratinas" procedentes del fondo del museo, coleccionados por Frederic Marès, y hay trece de otros museos y colecciones particulares.

Ubicada en la sala 28 del centro, coincidiendo con la celebración del milenario del cenobio, la exposición articula "un relato sobre la evolución iconográfica de la virgen de Montserrat, la devoción popular generada a su alrededor y su difusión a través del mundo de la estampa".

Una mirada contemporánea al legado montserratino

Su comisaria ha querido, asimismo, incorporar una "mirada contemporánea" al legado montserratino y su impacto cultural", con obras "singulares", que testimonian la "persistencia del simbolismo de la montaña y de la imagen de la 'Moreneta' en la creación actual".

El recorrido expositivo se organiza en cinco ámbitos diferentes, centrándose en el inicio en la "construcción iconográfica" de la virgen y en la transformación de su imagen a lo largo de los siglos, desde sus primeras representaciones hasta la recuperación de la talla sin vestimentas en 1939, cuando se "restituyó" su "materialidad medieval".

En este espacio se revela como objetos como la medalla o las estampas han contribuido a "fijar" el aspecto y a consolidar el carácter de la imagen como "emperatriz morena".

'Creer y pertenecer', el segundo ámbito ahonda en los relatos visuales, las leyendas, las devociones y los paisajes asociados a Montserrat y no se obvia como desde el siglo XIX la imagen y la montaña "se consolidaron como referente identitario, inspirando a intelectuales, artistas y coleccionistas".

El tercer ámbito, 'Testimonios materiales, a medida de todo el mundo', presenta la cultura material vinculada a la "peregrinación y a la devoción montserratina", con piezas que van desde los exvotos medievales a la mercadotecnia popular a partir del siglo XIX.

Los objetos exhibidos "revelan la fuerza emotiva y espiritual que Montserrat ha ejercido sobre generaciones de fieles y visitantes" y cómo "este universo ha alimentado colecciones especializadas según técnicas, formatos o materiales".

Piezas singulares

En el ámbito 'Familia y tierra' se reúnen piezas "singulares", siendo protagonista la pintura de Antonio Arias Fernández (1643) con la figura "solemne de la emperatriz morena ante la montaña", una obra que fue adquirida por Marès en 1968 en el mercado barcelonés.

El quinto ámbito, 'Tradición y creación: la naturaleza sacralizada', muestra como la naturaleza y la montaña han sido "sacralizadas y representadas en palabras, versos e imágenes".

Aunque la virgen de Montserrat, en contraste con otras imágenes sacralizadas, ha sido "poco revisitada" desde la creación contemporánea, en la exposición se pone de relieve que sigue inspirando el arte de hoy como lo ejemplifica la pieza 'Aquest foc', del artista Perejaume.