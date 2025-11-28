El nuevo espectáculo 'Terra' del Circo Raluy se presenta en el emblemático London Bar de Barcelona

El London Bar tiene una conexión muy grande con el Circo Histórico Raluy por eso 'Terra', el nuevo espectáculo de la compañía se ha presentado en este histórico local de la calle Nou de Rambla. No queda lejos del Port Vell donde como es tradición, el Raluy planta su carpa cada Navidad desde hace 28 años.

En 1930 Luis Raluy, padre de Carlos, el fundador del Circo Raluy consiguió su primer trabajo en el circo estando en el London Bar. Fue allí donde el abuelo de Rosa Raluy -que hoy lleva las riendas de la empresa junto a su marido William, con la complicidad de sus hijas Kimberly y Jillian- fue contactado por el Trio Keystone, especialistas en barra fija que necesitaba cubrir una plaza. "Él era gimnasta y le gustaba el mundo del espectáculo. Le hicieron una prueba y lo cogieron", recuerda William Garibaldi, director del Circo Histórico Raluy. El origen este popular circo tiene raíces en el London Bar cuyo salón interior se dedicaba a actividades artísticas y culturales. A partir de la Guerra Civil fue utilizado como lugar de ensayo por artistas de circo.

El equipo del Circ Raluy en el London Bar. / EPC

El London Bar, abierto por Josep Roca en 1909, había pertenecido a miembros de la misma familia hasta que la última propietaria le pasó el local a su amigo de Carlos Raluy. "No tenía descendientes y al morir le dejó el bar a Carlos en 2016", explica Garibaldi. Ha estado alquilado unos años pero a partir de ahora lo lleva la familia Raluy. Al pasar ellos a gestionar el local uno de sus objetivos es recordar la conexión que el London Bar ha tenido históricamente con el mundo del circo. En una de las paredes del local ahora cuelgan muchas fotos sobre el tema: algunas de ellas incluyen actuaciones circenses que se vieron en este local emblemático.

"La intención es volver a programar circo aquí como se hacía antes. Queremos ampliar el local y recuperar una sala muy grande que hay detrás". El London Bar será mucho más que un bar de copas, señalan. "Queremos hacer espectáculos de circo en directo y recuperar el protagonismo cultural que tuvo el London Bar". Se trata de un local emblemático de Barcelona. "Preservar el alma de los locales históricos como este es lo más difícil", comenta. "A partir de enero tendremos programación de noche".

"Queremos hacer espectáculos de circo y recuperar el protagonismo cultural que tuvo el London Bar"

De momento ya han cambiado el trapecio que cuelga casi encima de la barra que ha sido utilizado hoy en la presentación de 'Terra'. Es un espectáculo en homenaje al planeta Tierra. "Se basa en elementos naturales: la tierra, el aire, el fuego y el agua". Son elementos que los artistas de circo desafían con frecuencia. "Los artistas de circo nos impulsamos desde la tierra, volamos por los aires, saltamos entre el fuego y buscamos la fluidez del agua", apunta Garibaldi. "Hemos cuidado mucho los detalles, la parte visual y el vestuario son de gran belleza", explican sus hijas.

El Circ Històric Raluy en el Moll de la Fusta de Barcelona. / Cedida per Circ Històric Raluy / ACN / ACN

Rosa Raluy ha participado en la puesta en escena ocupándose de las coreografías pero también se ha encargado del vestuario, una auténtica filigrana. "Solo para hacer el cabezal que llevan chicas que se transforman en árbol suponen más de 300 hojitas que he hecho una a una con cuatro tipos de tela". También le ha dedicado muchas horas a las coreografías del espectáculo: "Hay mucho baile en 'Terra'. Desde contemporáneo a clásico pero también celta y un toque de country", dice Rosa Raluy.

El espectáculo llega rodado a Barcelona tras su estreno este verano en Playa de Aro (Girona) . La gira empezó en Palafrugell, como es tradición, igual que lo es instalarse en Navidad en Barcelona. El Circo Histórico Raluy estará en el Moll de la Fusta del Port Vell, del 5 de diciembre al 1 de marzo.

La venta de entradas funciona, comentan. "Tenemos un público fiel. Nuestros espectadores ya vienen con sus nietos", afirman las hermanas herederas de la tradición Raluy. 'Terra' incluye un número de trapecio, que es una de las disciplinas más antiguas del circo; báscula acrobática "con dos chicos ucranianos que casi tocan el techo de la carpa con sus saltos".

La música del espectáculo es de Ivan Torrent. "La música del espectáculo está muy unida a la naturaleza. Es muy orgánica". Las nuevas tendencias combinan con lo más tradicional en el espectáculo que cuenta con la figura del presentador que en este espectáculo "introduce los números de manera muy poética". Todo está conectado con ese homenaje a nuestro planeta que es el hilo conductor de 'Terra'.