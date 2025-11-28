El Music Tech Hub concentra 100 ‘start ups’ de tecnología musical para competir con Estados Unidos y China

En otros tiempos, un músico podía vivir sin apenas tener contacto con la tecnología, lo cual hoy es imposible. Ejecución musical, grabación, directo, marketing, gestión de los derechos de autor... Todo pasa por ahí, dando cuerpo a un amplio sector profesional conocido como ‘music tech’, cuyos actores tienden a operar cada uno por su cuenta, por lo que se echan en falta agentes aglutinadores. De ahí, la idea del Music Tech Hub, asociación con sede en Barcelona, que cofundó y preside José Luis Zagazeta, y que concentra un centenar de ‘start ups’ de tecnología para la música.

Comenzó a tramarse en 2019, cuando ocho empresas del sector se citaron en las jornadas profesionales del Sónar, y cobró forma tres años después. “Yo miraba al norte, a Estocolmo, y veía inversiones que fluían y capacidad para generar monstruos de la industria, y pensaba que en Barcelona se daban las condiciones: muchas empresas de tecnología, profesionales venidos de otros países. Veía la necesidad de unas herramientas que no existían y que había que crear”, explica. Se trataba de “ayudar a las ‘start ups’, ya que, en general, el 90% no sobreviven a los tres años y eso se asume como normal cuando es una aberración”.

Nacido en Lima y afincado en Barcelona, Zagazeta, ha creado empresas como SonoSuite y La Cúpula. / Sandra Roman

Peruano, nacido en Lima, Zagazeta vino a Barcelona con 19 años para estudiar informática, que cambió luego por Telecomunicaciones. “Para pagarme la carrera trabajé en el Nitsa, primero con Carles Flavià y luego con Gaby Ruiz, mucho antes de crear el Primavera Sound, en la barra y ocupándome de la iluminación”, cuenta. Metido en el mundo de la noche, abrió, con otros socios, el club Moviedisco, que en 1997 trajo a Björk a actuar. Un año después creó, con ese nombre, “un sitio de venta de discos en internet, un embrionario Amazon”, y en 2007, “la primera agregadora musical del país”, La Cúpula, distribuidora digital que ha evolucionado hacia los 360º, con su sello discográfico y su editorial. Utiliza la tecnología de otra empresa creada por Zagazeta, SonoSuite.

Del centenar de ‘start ups’ que reúne el Music Tech Hub, el 30% son catalanas, “muchas concentradas en Poble Nou”. La asociación tiene “territoriales” en Madrid, Bilbao, Málaga y Valencia, ciudad esta donde establece complicidades con la Lanzadera, la aceleradora impulsada por Juan Roig. “Queremos conectar con el ecosistema de la formación, escuelas y universidades, y tener capacidad para atraer inversión privada y pública”, apunta Zagazeta. “Todo esto no caerá del cielo. No vendrá un técnico político a ponerlo en marcha. Tiene que hacerlo alguien que lo haya vivido”.

José Luis Zagazeta persigue ahora que el Music Tech Hub pueda tener su propio edificio. / Sandra Roman

¿Pero de qué hablamos cuando hablamos de ‘start ups’ de tecnología musical? El paisaje es amplísimo. “Empresas que desarrollan ‘software’ para hacer música o para gestionar datos o derechos de autor, o para trascribir partituras, o de marketing especializado para artistas, o para generar ‘samples’ con IA, o de ‘apps’ para aprender a tocar un instrumento”, explica Zagazeta. “Hay una que trabaja en una plataforma de ‘streaming’ de marca blanca, como un Spotify. Otra ha creado el ‘travel sax’, un saxofón-‘midi’ que puedes tocar en un avión sin molestar a nadie, con cascos, y lo está exportando a todo el mundo”.

"Barcelona es un lugar apto para el ‘hub’ porque es una ciudad que gusta, tiene una marca y todo suma: el Sónar, las ferias de tecnología y un 22@ que vuelve a crecer” José Luis Zagazeta — Presidente del Music Tech Hub.

El ‘hub’ barcelonés está integrado en la red Music Tech Europe, consorcio de diez asociaciones, con la “ambición de liderar la evolución y la innovación, y que no venga de Estados Unidos o China”, porque “capacidad la tenemos”. Ganó una subvención de la UE, del programa Music Moves Europe, que seleccionaba diez de 347 propuestas, para el proyecto OMD2 (Open Music Database for Discoverability), “una base de datos abierta en la que se pueden dar de alta empresas de este sector de todo el mundo”.

Barcelona es un lugar apto para el ‘hub’ porque “es una ciudad que gusta, tiene una marca y todo suma: el Sónar, las ferias de tecnología y un 22@ que vuelve a crecer”, observa. “Ahora tenemos un sueño: el ‘Music Hub building’, un lugar donde todas las empresas puedan estar agrupadas y se realicen charlas y conferencias. Mucha innovación podría salir de ahí”, cavila José Luis Zagazeta. Tienen ayudas de la administración catalana (ICEC y Cultura) y aspiran a extenderlas apuntando también al Estado. “Hay mucho por hacer”, vislumbra. Todo ello, sin perder de vista el origen de todo: “los músicos, porque todas las empresas de ‘music tech’ trabajamos para ellos”.