El libro catalán hace las Américas: "La internacionalización aporta mucha riqueza, y no solo en forma de 'royalties'"

El pasado martes, días antes de aterrizar en el Pabellón de Barcelona para explorar las maternidades singulares junto a Begoña Gómez Urzaiz y Eli Solsona, Gemma Ruiz Palà hizo escala en Ciudad de México para presentar 'Nuestras madres', traducción al castellano de la novela con la que la escritora y periodista ganó el Premi Sant Jordi de 2022. Sin salir de la capital mexicana, la agenda se completaba con un encuentro de editoriales y un "círculo" de lectura con la escritora y la editora de Consonni Estefanía Arista. Antes de sumarse a la delegación barcelonesa que llevará flores y libros a la FIL entre el 30 de noviembre y el 7 de diciembre, tiempo aún para pasar por la librería Impronta para glosar las gestas de Lali, Anita, Dolors, Gabriela, Lana, Bet y el resto de protagonistas de 'Les nostres mares'.

Es un ejemplo de lo que Izaskun Arretxe, directora del área de literatura del Institut Ramon Llull, bautiza como el "efecto Guadalajara"."El simple hecho de que Barcelona sea cultura invitada ya ha hecho que editores con los que teníamos contacto se hayan animado a publicar y a llevarse a los autores de gira antes o después de la FIL. La curva ya ha empezado a subir con intensidad", explica Arretxe. En la cresta de la ola, o de la curva, tres objetivos nada menores: conseguir "que haya más editoriales latinoamericanas que traduzcan del catalán, que las editoriales peninsulares que traducen del catalán al castellano tengan más presencia en forma de distribución en Latinoamérica, y que los autores ya publicados sean más conocidos". El éxito de la expedición barcelonesa, sostiene Arretxe, debería pasar por ahí.

Los editores chilenos, argentinos o mexicanos que compran los derechos de una obra no quieren la traducción al español peninsular” Izaskun Arretxe — Directora del área de literatura del Institut Ramon Llull

En el horizonte, también, la posibilidad de que la feria mexicana sea el trampolín que permita superar holgadamente el récord de 197 obras literarias y de pensamiento traducidas al catalán que el Institut Ramon Llull registró el año pasado. Por aquello de comparar, en 2023 el número de títulos traducidos del catalán a otras lenguas, esencialmente castellano, italiano, francés e inglés, fue de 139, mientras que en 2018, un año antes de que Barcelona fuese invitada a la feria del libro de Buenos Aires, se quedó en los 87. "Con acontecimientos de estas características, el retorno no es inmediato -matiza-. No es algo que puedas decir: 'vale, se ha acabado la Feria del Libro de Guadalajara. ¿Cuántos libros se van a traducir?' Es algo más gradual, se va notando una curva cada vez más pronunciada durante los siguientes meses y años".

De Fráncfort a la conquista de Bolonia

En Inglaterra, por ejemplo, el número de traducciones del catalán al inglés se ha disparado desde que la literatura catalana participó en la Feria del Libro de Londres de 2022: en total, casi 40 nuevas ediciones de libros de Eva Baltasar, Irene Solà, Gemma Ruiz Palà, Jordi Cussà, Bel Olid y Montserrat Roig, entre otras. "El sistema literario ha entendido que la internacionalización aporta mucha riqueza, no solo en forma de 'royalties', sino cultural, de prestigio, de diálogo con todo el mundo... El sector tiene las pilas muy puestas y tenemos una literatura en plena forma", sostiene Arretxe.

Otras tres fechas especialmente significativas explican cómo hemos llegado hasta aquí: Fráncfort 2007, kilómetro cero de la proyección exterior; Buenos Aires 2019, puerta de entrada al mercado latinoamericano; y, muy especialmente, Bolonia 2017, de donde el libro infantil y juvenil catalán salió propulsado. No es casualidad que la ilustradora Rocio Bonilla, creadora de Minimoni, sea la autora catalana más traducida, por delante incluso de tótems como Mercè Rodoreda, Ramon Llull y Josep Pla. En su haber, nada menos que 248 ediciones en otros idiomas.

Es la feria más importante del mercado latinoamericano, y un hito capital en términos industriales: las editoriales catalanas representan el 80% de la facturación editorial literaria en castellano y el 50% de las editoriales de España están radicadas en Catalunya" Edgar Garcia — Director del ICEC

Guadalajara, en cualquier caso, se presenta com el comodín en la baraja; la oportunidad para el repóquer de fechas señaladas en certamen propicio que cerró su última edición con 907.300 asistentes, 2.763 sellos editoriales de 64 países y casi 19.000 profesionales manejando un volumen de negocios que, en el caso de las editoriales españolas, creció en 2024 un 40%. Porque a Guadalajara, como explicaba la comisaria Anna Guitart en una entrevista con El PERIÓDICO, Barcelona va a explicar la diversidad literaria de la ciudad, pero también a vender. O, mejor dicho, a venderse. "Guadalajara es un espacio en el que las editoriales catalanas pueden hacer mucho negocio", constata el director del Institut Català d’Empreses Culturals (ICEC), Edgar García. "Es la feria más importante del mercado latinoamericano, y un hito capital en términos industriales: las editoriales catalanas representan el 80% de la facturación editorial literaria en castellano y el 50% de las editoriales de España están radicadas en Catalunya", recuerda.

Fotografía de la inauguración de la edición de 2024 de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara / Francisco Guasco / EFE

Se entiende así que 119 editoriales catalanas, 71 más que en 2024, viajen este año a la feria del libro mexicano bajo el paraguas institucional de la Generalitat. 61 de ellas, además, 'debutan' en el estand que la Generalitat presenta en la FIL bajo el lema 'Catalunya, terra de llibres; Barcelona, ciutat literària'. "El principal atractivo es la delegación de autores que forma parte de Barcelona como invitada de honor, pero luego hay un segundo elemento que tiene un efecto acumulativo, y es que cada año crece el interés de editoriales catalanas por estar en la FIL", destaca Garcia.

Además de la subvención ordinaria de 500.000 euros que el ICEC destina cada año a proyectos de internacionalización de empresas del sector del libro, el organismo ha impulsado este año una línea específica de 262.584,63 euros para ayudar a costear los gastos del viaje a la FIL 2025. En total, se han acogido a esta ayuda 81 editoriales y 10 agencias literarias.

También el IRL ha reforzado sus líneas de ayudas de traducción y promoción y aprovechará los días de la FIL para organizar un encuentro de editores independientes y un seminario de traducción del catalán a las diferentes variantes del español. "Los editores chilenos, argentinos o mexicanos que compran los derechos de una obra no quieren la traducción al español peninsular", explica Izaskun Arretxe.