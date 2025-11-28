Irene Rubio gana el Premio Documenta con 'Seràs la vall', una historia de supervivencia

'Seràs la vall' es "una novela coral a caballo entre el mito y el terror. Es una historia de supervivencia, de desarraigo y de superstición, que empieza con un cuestionamiento del concepto de familia y de los vínculos afectivos y del peso de las tradiciones establecidas para acabar hablando de desigualdades, de abusos de poder y de género. Se trata de una novela simbólica que traslada a una sociedad ficticia, dividida entre el valle y la ciudad, parte de las problemáticas del mundo actual". Así explica la sallentina Irene Rubio (1991) qué es 'Seràs la vall', la novela con la cual ha ganado el prestigioso Premio Documenta 2025 para autores de menos de 35 años y que se ha hecho público este jueves. La obra ganadora, con una dotación de cinco mil euros a cuenta de derechos de autor, será publicada por L’Altra Editorial el año que viene.

El jurado, formado por Albert Forns, Roser Cabré-Verdiell, Pau Vidal, Èric del Arco y Eugènia Broggi, ha decidido premiar la obra de Rubio por "la ambición literaria" de una novela con la cual la sallentina crea un "mundo propio oscuro y luminoso a la vez, unas voces narradoras poderosas y la construcción imaginativa, inquietante y profundamente creíble de un mundo en el que naturaleza y ciudad están enfrentadas violentamente". Para el jurado, se trata de una "propuesta original y vibrante que mira directamente al presente y habla, entre muchas otras cosas, de patriarcado, ecología, capitalismo, relaciones entre madres y hijas y sororidad".

Como curiosidad, en 2009 los Premios Bages Juveniles distinguieron a la sallentina con una mención, en la categoría de 17 a 20 años, por el trabajo 'Testamento de la dignidad para aquel que la ha perdido'. Irene Rubio se suma a una nómina de autores entre los cuales está también el navasense Xavier Mas Craviotto, que lo ganó en 2018 con 'La mort lenta'. El año pasado, ex aequo, recibieron el galardón Irene Zurrón y Víctor Recort.

Este año, la cifra de originales ha sido muy superior a la de convocatorias anteriores, con 38 manuscritos en total. Según el jurado, hay una clara tendencia hacia la distopía y la fantasía, géneros que vehiculan una profunda preocupación por el futuro de la humanidad. Las obras presentadas también coinciden en mostrar, temáticamente, la vida dentro de pequeñas comunidades y la revisión de la identidad a través de la muerte de los padres. Y, apuntan, "las historias centradas en intereses románticos y en vínculos sexoafectivos han sido prácticamente inexistentes". La Llibrería Documenta de Barcelona convoca el premio desde 1980. L’Altra Editorial, compartiendo el ideario del premio, publica al ganador del certamen desde 2014, el año de su fundación.

La autora

Irene Rubio Martínez (Sallent, 1991) es graduada en Lenguas Aplicadas. Trabaja como profesora de catalán en secundaria y actualmente combina la docencia con el activismo cultural en el ámbito municipal, mediante la conducción de clubes de lectura, talleres de escritura y clases de catalán para personas recién llegadas. También ha participado en actividades de divulgación de lecturas a través de las redes sociales. Desde septiembre de 2024 participa en los acompañamientos literarios de Escriptura Natural y colabora habitualmente en el Pòdcast Natural haciendo prescripción literaria.