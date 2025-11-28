'F1: The Movie', 'Romería' y 'La Navidad en sus manos 2': doce películas que llegan a plataformas en diciembre

El mes de diciembre trae películas a las plataformas de vídeo bajo demanda como 'Romería', de Carla Simón, 'La trama fenicia', de Wes Anderson, y por supuesto títulos propios del último mes del año como 'La navidad en sus manos 2', con Santiago Segura y Ernesto Sevilla.

'Los Rose' (Disney+, 3 de diciembre)

Benedict Cumberbatch y Olivia Colman son ahora el matrimonio que encarnaron Michael Douglas y Kathleen Turner en 1989 en 'La guerra de los Rose'. Una pareja en apariencia exitosa y feliz con hijos ideales que vive una tormenta de ambiciones laborales y resentimientos ocultos.

Si la clásica comedia negra estuvo dirigida por Danny DeVito, que también tuvo un papel, ahora es el turno de Jay Roach ('Austin Powers') al frente de una producción británico-estadounidense.

'La Navidad en sus manos 2' (Netflix, 5 de diciembre)

Dirigida por Joaquín Mazón ('El casoplón'), en esta película Papá Noel (Santiago Segura) ha caído en las garras de una empresa de juguetes desalmada y la Navidad corre peligro. Salva —un exladrón que ahora intenta ser un buen padre— (Ernesto Sevilla) y su hijo adolescente solo tienen una noche para urdir un plan, plantar cara a unos insólitos malvados y revivir la magia de la Navidad.

'La familia McMullen' (HBO Max, 5 de diciembre)

Treinta años después de que 'Los hermanos McMullen' ganara el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cine de Sundance con su exploración de las vidas y las dificultades de tres hermanos irlandeses-estadounidenses de Long Island, Nueva York, la familia regresa en esta secuela dirigida y protagonizada también por Edward Burns.

La nueva película narra las relaciones del ahora en la cincuentena Barry McMullen (Burns) y sus hijos veinteañeros, así como las de su hermano Patrick (Michael McGlone) y su cuñada viuda Molly (Connie Britton), cada uno de los cuales se enfrenta a sus propios e inesperados obstáculos sentimentales.

'La Trama Fenicia' (SkyShowtime, 10 de diciembre)

El reconocido cineasta Wes Anderson ('El Gran Hotel Budapest') vuelve a reunir a un extraordinario reparto en su nueva película. En esta comedia negra, un padre y una hija intentan dirigir el negocio familiar en un mar de decisiones moralmente dudosas. Los personajes extravagantes, la simetría y los colores pastel característicos de Anderson brillan en esta obra coral protagonizada por Benicio Del Toro, Tom Hanks, Scarlett Johansson, Bryan Cranston, Benedict Cumberbatch y Michael Cera.

'Puñales por la espalda: De entre los muertos' (Netflix, 12 de diciembre)

Tercera entrega de la franquicia detectivesca protagonizada por el actor británico Daniel Craig y dirigida, como en las dos ocasiones anteriores, por el estadounidense Rian Johnson. Craig retoma el papel del excéntrico detective Benoit Blanc y se traslada hasta el tranquilo pueblo de Chimney Rock para resolver un caso que oscila entre lo espiritual y lo terrenal y, a priori, parece carente de explicación lógica.

'Dímelo bajito' (Prime Video, 12 de diciembre)

Basada en la primera novela de la saga 'Dímelo' ('Dímelo bajito', 'Dímelo en secreto', 'Dímelo con besos') de Mercedes Ron, la película está protagonizada por Alicia Falcó ('Las buenas compañías'), Fernand o Líndez ('Élite') y Diego Vidales ('Nudes') que interpretan los papeles de Kami, Thiago y Taylor, respectivamente.

Según la sinopsis, "Kamila Hamilton lo tenía todo bajo control... o eso pensaba: no estaba en sus planes que los hermanos Di Bianco volvieran de nuevo a darle la vuelta a su mundo. Hace 7 años Thiago fue el que le dio su primer beso. Y Taylor, el que siempre la protegió".

'F1: The Movie' (Apple TV, 12 de diciembre)

Brad Pitt protagoniza esta película que cuenta entre sus productores con el campeón de F1 Lewis Hamilton y que se centra en Sonny Hayes, un veterano corredor que fue la gran promesa fracasada de la Fórmula 1, que tiene una segunda oportunidad 30 años después. Javier Bardem, Damson Idris y Kerry Condon también están en el reparto de esta cinta que rebosa adrenalina, dirigida por Joseph Kosinski.

'Los tramposos' (Flixolé, 12 de diciembre)

Mítica película de Pedro Lazaga, estrenada en 1959, sobre dos golfos madrileños que viven del timo, con Tony Leblanc, Concha Velasco, Antonio Ozores, Laura Valenzuela, Juan Calvo, Antonio Riquelme y José Luis López Vázquez en su reparto.

La película se incluirá en una colección que lanza la plataforma ese mismo día y que lleva por nombre 'La picaresca española. Del Lazarillo a Los Liantes'.

'Good boy' (Filmin, 19 de diciembre)

Narrado desde el punto de vista de un perro, el debut del cineasta Ben Leonberg ha sido una de las películas de terror más comentadas de la temporada y un éxito en EE.UU. Un perro leal se muda con su amo a una casa rural, donde descubre fuerzas sobrenaturales que amenazan a su compañero humano, a quien el animal lucha por proteger.

'Ruido' (Filmin, 26 de diciembre)

Inspirada en la cultura del freestyle urbano, la ópera prima de Ingride Santos, nominada al Goya al Mejor Cortometraje por 'Beef' (2001) se ubica en la periferia de Barcelona y es una odisea urbana a lo '8 Millas'. El filme presenta a la incombustible Lati, una rapera afrodescendiente que sueña con triunfar en las batallas de gallos pese a la desaprobación de su madre. Fue seleccionado en el Festival de Málaga y se alzó con tres premios en el Festival Cinespaña de Toulouse.

'El talento' (Movistar Plus+, 28 de diciembre)

Fernando León de Aranoa y Polo Menárguez (director de la cinta) escriben el guion de esta adaptación de la novela 'La señorita Else' trasladando la acción a la actualidad a través de la historia de Elsa (Ester Expósito) una joven violonchelista que, a unos días de presentarse a la prueba que le permitirá cumplir su sueño de estudiar en Viena, descubre que todo su despreocupado mundo de niña rica está a punto de desaparecer.

'Romería' (Movistar Plus+, 31 de diciembre)

Carla Simón viaja a un pasado familiar marcado por el prematuro fallecimiento de sus padres a causa de la heroína y el sida. En la película, Marina -interpretada por la debutante Llúcia García- es una personificación de la propia directora. Emprende un viaje hacia Vigo para conocer sus orígenes y la memoria familiar que se construyó tras una generación "perdida"