El Editorial de Cristina Villanueva: Los líderes no reman juntos

Vivimos con optimismo lo que es personal, pero con miedo todo lo que es colectivo… Aumenta el miedo y el número de personas que cree que España podría entrar en guerra en los próximos años. Dos de cada tres. Incluso tenemos a los enemigos en el imaginario social: Rusia, Marruecos, Estados Unidos. Es un ruido de fondo que crece cuando nuestro vecino recupera el servicio militar voluntario y nos recuerda la mili… Macron quiere movilizar a cincuenta mil jóvenes en 2035. Un servicio que no enviará a nadie a la guerra, pero que prepara a un país para lo que vendrá o por el miedo a lo que pueda venir.

Es una paradoja de nuestro tiempo: tenerlo todo a pesar de sentir que todo tambalea. Porque vivimos tiempos de paz; pero el bloqueo político actual y la incapacidad de ponernos de acuerdo en cosas sencillas nos hace preguntarnos en voz baja: ¿y si hubiera una amenaza real? ¿Serían capaces nuestros líderes de ir a una? Y eso es lo que no nos podemos permitir: ni normalizar que la guerra vuelva a las conversaciones, ni perder la confianza en las instituciones que han sostenido siete décadas de paz en Europa.

El miedo, por sí solo, no nos hará estar más seguros. Estaremos preparados cuando los líderes sepan remar juntos.

Bienvenidos a 'El segon cafè'.