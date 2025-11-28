Rufus Wainwright reaviva la llama de Kurt Weill en un refinado álbum de homenaje

Rufus Wainwright 'I’m a stranger here myself – Wainwright does well' Rock and Roll Credit Card Inc-Thirty Tigers Canción-cabaret ★★★★

Siempre hay que volver a Kurt Weill (1900-50), el compositor judío alemán que llevó el cabaret a otro estadio, que entabló un memorable vínculo con Bertolt Brecht, que huyó a Estados Unidos cuando los nazis le comenzaron a tocar las narices y cuyo repertorio, proyectado vía Broadway, llegaría con el tiempo a un espectro de voces amplio y de largo alcance: Frank Sinatra, The Doors, David Bowie, The Young Gods, Ute Lemper, Marianne Faithfull... Y Rufus Wainwright, que siendo un veinteañero quedó prendado de los álbumes que le dedicó la soprano canadiense Teresa Stratas.

Él no es ni un cantante de ópera ni un ‘crooner’ de jazz, sino, simplemente, Rufus Wainwright, con su distintivo fraseo, sus notas largas, su teatralidad sentida sin llegar a sobreactuada. Aquí se luce, confirmando que su dimensión de puro vocalista no ha hecho más que refinarse, combinando rigor, poder emocional, el dinamismo propio de un musical y esa ironía flotante que estalla de vez en cuando: en el acento final de ‘Je ne t’aime pas’, que causa carcajadas entre el público.

Del cabaret al swing

Sí, este es un álbum grabado en directo, el sexto de su catálogo, lo cual reafirma el vínculo de Wainwright con el escenario más allá de su faceta más reconocida, la de compositor. Fue en 2023 cuando ofreció, por primera vez, un concierto dedicado a Kurt Weill, en el Café Carlyle, de Nueva York, y un año después lo grabó en The Theatre, sala del Hotel Ace, de Los Ángeles, con un envoltorio ampliado, el de la Pacific Jazz Orchestra, dirigida por Chris Walden. La actuación aquí recogida, que recorre los distintos perfiles y etapas de la obra de Weill.

Sumo deleite, el que suministra viajar de la majestuosa ‘September song’, apertura del álbum, a una ‘Mack the Knife’ en la que se enlazan sus dos almas, la berlinesa (con la letra en alemán del original ‘Mackie Messer’, con su ‘tempo’ cabaretero) y la de Broadway, en inglés y a galopante ritmo de swing (como el del tema titular del álbum, procedente del musical ‘One touch of Venus’). El tango-habanera ‘Youkali’, que Lotte Lenya, esposa de Weill, entregó a Stratas para que lo mostrara al mundo tras la muerte del compositor; la matadora melancolía de ‘Surabaya Johnny’ y una sobrecogedora ‘Lost in the stars’.

Canciones que no pueden sucumbir al tránsito de los tiempos, como otras menos conocidas, caso de esa ‘Zühalterballade’, de ‘La ópera de tres peniques’, en la que el rol femenino, la prostituta i ‘pirata’ Jenny, lo encarna Viola Odette Harlow (la cantante hasta hace poco conocida como Glüme). Con todo ello, este tributo de Wainwright se gana un alto puesto en la galería de álbumes dedicados a este compositor, encabezada, no hay duda, por aquella producción de Hal Willner titulada ‘Lost in the stars. The music of Kurt Weill’ (1985), que impactó de lleno en toda una generación.

OTROS DISCOS DE LA SEMANA

Mourn ‘Letra ligada’ Montgrí Rock indie ★★★★

Tal vez el título del ‘single’ ‘Alegre y jovial’ tenía una intención irónica, pero no engañaba. Con más de una década de trayectoria a sus espaldas, las Mourn han reunido la confianza necesaria para enseñar su cara más luminosa y accesible, sin renunciar a la urgencia y la electricidad. A la inmediatez del sonido le acompaña una apuesta por el castellano como lengua vehicular y el resultado es una combinación de confesión íntima y escapismo pop que atrapa desde la primera escucha. Rafael Tapounet

Benjamin Biolay ‘Le disc bleu’ Virgin Pop-‘chanson’ ★★★★

Nueva obra catedralicia, doble, como ‘La superbe’ (2009), y tan o más policromática, de este creador francés capaz de filtrar un amplio espectro de corrientes musicales y llevarlas a su terreno de cancionista exquisito: rock con ecos psicodélicos, incursiones en la bossa nova, ‘chanson’ cosmopolita y roces de jazz, cuerdas orquestales y citas a Louis Aragon y a Georges Brassens. Frondoso sin llegar a abrumar, con su voz bohemia y su instinto melódico por bandera. Jordi Bianciotto