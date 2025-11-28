Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Crónica

Antonio Orozco, una borrachera emocional en la noche de su vida en el Palau Sant Jordi

El cantante de L’Hospitalet combinó éxitos y la cosecha de ‘El tiempo no es oro’ en el primero de sus dos conciertos en la sala olímpica, dentro de su gira de 25.º aniversario.

Antonio Orozco, una borrachera emocional en la noche de su vida en el Palau Sant Jordi

Antonio Orozco, una borrachera emocional en la noche de su vida en el Palau Sant Jordi / Ferran Nadeu

Jordi Bianciotto

Jordi Bianciotto

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los ‘tours’ de aniversario pueden ser un recurso para reanimar carreras indecisas, pero el de Antonio Orozco llega en su momento más álgido en estos 25 años. El de este viernes en el Palau Sant Jordi (primero de sus dos pases con todo vendido, doblete inédito en su carrera) fue un Orozco con ración doble de poderío y el repertorio más dominador posible, suma de grandes éxitos y de las canciones (siete) de su fortalecedor último álbum, ‘El tiempo no es oro’.

Sus conciertos siempre han tenido algo de acto de vaciado anímico y entrega integral, como si se acabara el mundo, y la noche era propicia a elevar la apuesta más si cabe, que por algo respondía al enunciado de ‘La gira de mi vida’. Desde su arranque, Orozco fue aún más Orozco que nunca, tomando perspectiva de su carrera y de su vida (esas imágenes de su futuro rostro envejecido con IA) y estableciendo un sentido diálogo con el público, al que aplaudió en medio de una racha de hitos: de ‘Hoy’ a un ‘Que me queda’ vocalmente desatado, fundiéndose con el gancho de ‘Seven nation army’, de The White Stripes. Y un ‘Devuélveme la vida’ abrazado y entonado por el Sant Jordi.

Pero Orozco quiso celebrar el presente y, arropado con una banda imponente (cómplices como Pedro Javier Hermosilla), brilló en el núcleo central del repertorio, empezando por la arrolladora ‘Te estaba esperando’. El flamenco revoloteó en ‘Bebé’, en simbiosis con el arranque rock, y en el toque de cajón de ‘Lo inevitable’, mientras que ‘El problema fue la solución’ y ‘Despierta’ trajeron sustanciosos matices y enredaderas melódicas. Orozco es propicio a los estribillos largos, sufridos, pero hubo también diversión y danza en el ‘set’: los rescates más pop, de ‘Llegará’, con electrónica y tonada coreable, y el ya lejano ‘Te esperaré’, de 2001.

Y en el clímax, entre otras cartas del pasado (‘Mi héroe’, ‘Lo que tú quieras soy’), llegó el otro punto de anclaje actual, la escena más emotiva, con ‘Te juro que no hay un segundo que no piense en ti’. Canción dedicada a su hija Antonella, que interpretó medio en catalán (esa versión grabada en el disco de ‘La Marató’), con el lagrimal en crisis, reafirmando ese fondo de hombretón sentimental. Antes de despedirse, un anuncio: el fin de gira será el 22 de diciembre de 2026 en el que será el tercer Sant Jordi de esta próspera era de Antonio Orozco.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. El Rock Fest Barcelona suma 24 bandas a su edición de 10ª aniversario: The Offspring, Bad Religion, Sabaton...
  2. Crítica de 'Blue lights (temporada 3)': la mejor serie británica del momento apuntala su leyenda
  3. Oriol Pla, nominado a los Emmy Internacionales por 'Yo, adicto': 'Es bonito que algo hecho en Barcelona llegue a la otra punta del mundo
  4. Los premios Català y Catalana de l'Any 2025 a Javier Cercas y Montserrat Fontané reivindican el valor de la convivencia
  5. Buenri: 'Nunca pensé que la mákina volvería así: lo que estoy viviendo es una auténtica explosión
  6. La vergonzosa entrevista al emérito
  7. Habrá que empezar a trabajar
  8. Alma bakala: el retorno gamberro de la mákina que conecta la vieja escuela con la Generación Z

Antonio Orozco, una borrachera emocional en la noche de su vida en el Palau Sant Jordi

Antonio Orozco, una borrachera emocional en la noche de su vida en el Palau Sant Jordi

Mujeres en lucha en la ciudad de los libros: Barcelona descorcha la FIL reivindicando a sus escritoras

Mujeres en lucha en la ciudad de los libros: Barcelona descorcha la FIL reivindicando a sus escritoras

La música en directo ha ganado casi dos millones de espectadores en comparación con antes de la pandemia

La música en directo ha ganado casi dos millones de espectadores en comparación con antes de la pandemia

El libro catalán hace las Américas: "La internacionalización aporta mucha riqueza, y no solo en forma de 'royalties'"

El libro catalán hace las Américas: "La internacionalización aporta mucha riqueza, y no solo en forma de 'royalties'"

El nuevo espectáculo 'Terra' del Circo Raluy se presenta en el emblemático London Bar de Barcelona

El nuevo espectáculo 'Terra' del Circo Raluy se presenta en el emblemático London Bar de Barcelona

Rufus Wainwright reaviva la llama de Kurt Weill en un refinado álbum de homenaje

Rufus Wainwright reaviva la llama de Kurt Weill en un refinado álbum de homenaje

Doble ración de un Urdangarín resucitado

Doble ración de un Urdangarín resucitado

Barcelona despliega su fuerza literaria en la FIL Guadalajara 2025

Barcelona despliega su fuerza literaria en la FIL Guadalajara 2025