30 años del MACBA: un museo que "activa la ciudad" a través del pensamiento

El Macba se inauguró el 28 de noviembre de 1995. Hoy se cumplen 30 años de aquella fecha, aunque su gestación se remonta a apenas dos semanas después de la candidatura olímpica de Barcelona, en octubre de 1986, cuando el alcalde de Barcelona Pasqual Maragall se puso en contacto con el empresario Leopoldo Rodés para poner en marcha un gran museo de arte contemporáneo para la ciudad. Se impulsó entonces una fundación para reunir los fondos para el futuro museo. En 1988 la fundación, el Ayuntamiento y la Generalitat crearon el consorcio que rige el Macba hasta hoy (un modelo de colaboración público-privada poco habitual en los museos españoles) y el Ministerio de Cultura se unió en 2007.

El edificio del museo, diseñado por el estadounidense Richard Meier, no llegó a tiempo para las Olimpiadas. Blanco, redondeado, de inspiración racionalista y con unas claraboyas que explican la luminosidad tan especial de su interior, su construcción supuso un antes y un después para el barrio del Raval: llegaron los turistas y el barrio se gentrificó; también los skaters que convirtieron la nueva plaza dura en la meca mundial del monopatín.

Hoy el Macba mantiene un estrecho diálogo con su entorno, que no ha evitado las críticas vecinales por su última ampliación, en plena construcción. Daniel Giralt-Miracle, Manuel Borja-Villel, Bartomeu Marí y Ferran Barenblit han sido directores del museo, que vivió uno de sus episodios más polémicos en 2015 por la obra ‘Not dressed for conquering’, una escultura con el rey sodomizado de la artisa Ines Doujak que desató una polvareda importante (hubo censura, despidos y un aluvión de titulares).

La primera mujer al frente del museo es Elvira Dyangani Ose, directora desde septiembre de 2021. Celebra el aniversario con la mayor exposición europea hasta la fecha sobre el panafricanismo, ‘Proyectar un planeta negro’. Para conmemorar las tres décadas de vida del museo, EL PERIÓDICO ha invitado a figuras del mundo de la cultura a compartir qué siginfica para ellos y para la ciudad el Macba.

"El Macba para mi es un generador de pensamiento y experiencia. Llevo yendo desde que tenía 19 años y recuerdo muy bien muchas de sus primeras exposiciones. Siempre ha tenido un lugar importante en mi formación, también a nivel vital, incluso cuando no sabía muy bien a qué iba a dedicarme.

Es una de las principales instituciones del arte contemporáneo en Barcelona, sobre todo en el extranjero. Tenemos la Virreina, el Museu Tàpies, la Fundació Miró y Fabra i Coats, pero de cara a un público extranjero, es el museo de referencia. Está situado en el Raval pero pertenece a toda la ciudad y trabaja para todos los públicos, eso también es importante. Al final, todos pertenecemos a un mismo ecosistema. Me hace mucha ilusión celebrar el aniversario. Activa a la ciudad y nos activa a todos".

"Mis exposiciones preferidas de los últimos años en el Macba son la retrospectiva de Fina Miralles, una de las artistas catalanas que más me gustan y una referente imprescindible para las nuevas generaciones de feministas; y ‘Proyectar un planeta negro. El arte y la cultura de Panáfrica’, la primera gran muestra en el Estado español sobre el panafricanismo y las relaciones culturales y artísticas entre África, América y Europa, que permite abordar la cuestión de la descolonización, uno de los grandes debates del presente.

La relación entre el Macba y el CCCB ha sido siempre muy cordial, somos dos instituciones vecinas, muy diferentes y a la vez complementarias. El Raval es el contexto que compartimos, un barrio que exige máxima apertura y atención a la complejidad pero también a la enorme riqueza y diversidad que contiene".

"El Macba es un espacio de lo más atractivo para cualquier amante de la cultura, un lugar donde ir a descubrir a nuevos artistas, nuevas tendencias, y para dejarnos llevar por propuestas que, a menudo, nos hacen cuestionar el mundo en el que vivimos... y esto siempre es bueno. Solemos visitar museos cuando viajamos, pero a veces se nos olvida que cerca de casa hay grandes museos como el Macba, donde se celebra el talento y la cultura. Hay que reivindicarlo más, pues hace mejor nuestra ciudad.

Recuerdo que hace años, visitando una exposición colectiva que combinaba distintas disciplinas artísticas, me encontré frente a un gigante cuadro azul. No recuerdo el autor, sé que el título era el nombre del tono de azul que cubría todo el lienzo. Y fue entonces una de las primeras veces en las que me cuestioné realmente las eternas preguntas: ¿qué es el arte?’, qué es y qué no es arte?, y ¿quién lo decide?"

"El Macba es un museo absolutamente fundamental. Siempre ha aportado mucho a Barcelona y creo que en estos 30 años ha demostrado que necesita más inversiones aún para poder seguir creciendo como museo. Nos ha dado mucho a la ciudad y a toda la gente que viene de fuera. Recuerdo haber entrevistado allí a Antonio Tabucchi. Fue mi única entrevista con él y la guardo con mucho cariño".

"A lo largo de estos años, el MACBA se ha convertido en un referente, participando activamente como miembro del patronato de la Fundació Tot Raval y también vinculándose con el barrio. No sólo poniendo el equipamiento a disposición de la comunidad, sino vinculándose activamente a los espacios y proyectos comunitarios. Su participación ha sido especialmente relevante en el proyecto Apadrina tu equipamiento, donde el museo ha establecido una relación profunda y continuada con centros educativos del Raval, impulsando un trabajo genuino en torno al arte dentro de los grupos de clase y en estrecha colaboración con el profesorado.

Además, el MACBA ha formado parte de varios proyectos comunitarios como el Festival Raval(s), el RavalEstiuEducatiu, el Grupo Interreligioso del Raval o el Ravalinks, contribuyendo con recursos, conocimiento y participación activa. También hay que destacar proyectos como las cocinas del MACBA o el jardín ambulante, que son puntos de encuentro que han permitido conectar el museo con su entorno inmediato".

"El Macba es el mejor ejemplo de la magnitud de las tensiones en el mundo creativo, cultural, empresarial y político en nuestra ciudad y nuestro país, con todas sus complejidades. Tensiones que son constantes, a veces más duras y otras menos. El hecho de saber cómo hacer que estas converjan e impulsar propuestas que sigan siendo interesantes, cautivadoras, emocionantes y sorprendentes para la sociedad es el gran valor que tiene el museo. Llega a su 30 aniversario en un estado envidiable, con una visión muy enganchada al presente.

Disfruto mucho tanto de su colección como de las exposiciones temporales y las actividades relacionadas. Genera oportunidades artísticas que acaban generando momentos de descubrimiento y de creatividad compartida. El Macba ha generado además un impacto social muy importante, en todos los sentidos. Y al final, esta capacidad de ser provocador y de generar debates públicos es una de sus funciones. La sociedad ha evolucionado y continúa evolucionando y el proyecto del Macba hoy es un buen ejemplo de ello".

"La poesía, mi territorio, es un arte pobre. Funciona con un boli, un papel y las ganas de cambiar el mundo. Los museos deben servir para amplificar el mensaje de toda esa gente que quiere cambiar el mundo, para que no esté aislada. El equipo del Macba tiene una conciencia crítica potente, quieren cambiar las cosas. Y están haciendo un gran trabajo con colectivos sociales, Djs, etc. Los museos ya no son sólo espacios donde exponer, sino dónde hacer, dónde activar cosas, que pasen a la calle también.

En 2021 el Macba inauguró una nueva línea de proyectos transdisciplinarios, Panorama, con una exposición titulada ‘Apunts per a un incendi dels ulls’, el título de uno de mis poemas. Es uno de mis recuerdos más especiales del museo, no solo a nivel artístico sino también sentimental. La exposición reunió a muchos artistas de mi generación. Aunque todos hacíamos cosas distintas, se creó un universo común, muy bonito. También he colaborado en el libreto de una de las microóperas que impulsa junto al Liceu. Para mi uno de sus puntos fuertes es que conecta con el territorio catalán y con otras geografías del mundo, es como un gran nodo artístico en Barcelona".