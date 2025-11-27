Netflix colapsa: 'Stranger Things' tiene la culpa

El estreno de la nueva temporada de la popular serie de ficción 'Stranger things' ha colapsado este miércoles el servicio en directo de Netflix, que ha permanecido caído durante unos minutos, coincidiendo con el inicio de su proyección.

Según informan revistas especializadas, el servicio se ha caído a las 17.00 horas (las 2 de la mañana de este jueves en la España peninsular) justo cuando se estrenaba la esperada quinta temporada de la serie.

La conexión ha estado inactiva durante unos tres minutos y, posteriormente, su visión ha continuado con problemas para algunos usuarios.

"Lo sentimos, tenemos problemas..."

Según 'Variety', decenas de miles de personas que se han conectado para ver la serie fantástica se han encontrado con una imagen que decía "Algo salió mal. Lo sentimos, tenemos problemas con tu solicitud. Encontrarás mucho que explorar en la página de inicio".

Un portavoz de Netflix ha señalado a 'Variety' que "algunos usuarios han experimentado brevemente un problema con la transmisión en dispositivos de televisión, pero el servicio se ha recuperado para todas las cuentas en cinco minutos".

Colapsos anteriores

No es la primera vez que Netflix se ve saturado por el tráfico de 'Stranger things'. En julio de 2022, 'Variety' informó de que la plataforma no estuvo disponible durante un breve periodo tras el lanzamiento de los dos últimos episodios de la cuarta temporada.

Los usuarios también experimentaron interrupciones de Netflix durante la pelea entre Mike Tyson y Jake Paul, uno de los primeros eventos transmitidos en directo en la plataforma.

Más de tres años después

'Stranger things' regresa con la primera tanda de episodios de su última temporada, más de tres años después del final de la cuarta.

Los nuevos episodios seguirán a los chicos del pueblo de Hawkins en su búsqueda para encontrar y matar al monstruoso Vecna. El pueblo está en cuarentena militar mientras la protagonista, Eleven (Once), se esconde de las autoridades.

Cuatro temporadas en el top 10

'Stranger things' se ha convertido además en la primera serie de Netflix que se ha posicionado cuatro temporadas en el top 10 de las producciones más vistas de la plataforma simultáneamente, ha publicado este martes la empresa de entretenimiento.

El nuevo hito de la serie creada por los hermanos Matt y Ross Duffer se ha producido en vísperas del estreno de los primeros cuatro episodios de su quinta y última temporada.

Tres partes

Esta quinta temporada se ofrecerá en tres partes: la primera ha llegado este 26 de noviembre (madrugada del 27 en España), la segunda se proyectará el 25 de diciembre y la última, con solo un episodio -de dos horas de duración, eso sí- con el que cerrará la serie, el 31 de diciembre.

El episodio final, titulado 'The rightside up', se estrenará de manera simultánea en cines y en Netflix, siendo la primera vez en la historia que un episodio de una serie se proyecta en la gran pantalla.