El Rock Fest Barcelona suma 24 bandas a su edición de 10ª aniversario: The Offspring, Bad Religion, Sabaton...

El Rock Fest Barcelona añade 24 nombres al cartel de su 10ª edición, que tendrá lugar del 3 al 5 de julio en el parque de Can Zam, en Santa Coloma de Gramenet. Entre ellos destacan dos bandas muy reconocidas, asociadas al punk rock y al hardcore melódico, The Offspring y Bad Religion, así como un peso pesado del power metal nórdico, el grupo sueco Sabaton. Estos cabezas de cartel se suman a los ya anunciados: Twisted Sister en su gira de 50º aniversario, Helloween, Accept y Powerwolf.

The Offspring y Bad Religion, bandas californianas con raíces en los 80, autores de álbumes de referencia como ‘Americana’ (1998) y ‘Stranger than fiction’ (1994), respectivamente, coincidirán en lo alto del cartel del domingo 5 de julio, mientras que Sabaton se suma a la programación del sábado 4 con la presentación de su nuevo trabajo, ‘Legends’. Ese día se incorporan dos clásicos del metal extremo, el grupo californiano Testament y el británico Napalm Death, así como Bleed from Within, Tankard, Hiraes, Chino Banzai, Dünedain y Los Barones (el grupo de José Luis Campuzano, ‘Sherpa’, exBarón Rojo).

Más clásicos que se añaden al cartel: Loudness, largo exponente del metal japonés y la banda alemana de power metal Primal Fear, así como el grupo hard rock suizo Gotthard. Ambas actuarán el viernes 3, compartiendo programación con Blues Pills, la formación vasca Latzen y la ‘tribute band’ Motörhits. Y el domingo, más incorporaciones: Evaristo, cantante de La Polla Records con su nuevo proyecto en solitario, junto con Breaking Benjamin, Steel Panther, Orden Ogan, Rienda Suelta y Stingers.

Quedas pendientes más bandas por confirmar, según anuncia el festival, incluido un cabeza de cartel para la jornada del viernes. Por ahora, son 28 nombres los anunciados para la 10ª edición de esta muestra centrada en el metal y el hard rock.