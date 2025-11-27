Las nominaciones de los Feroz sitúan a 'Los domingos' como primera favorita en la carrera de los Goya

Si los Premios Feroz, que concede la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, han empezado a ser percibidos en los últimos años como una suerte de réplica local de los Globos de Oro de Hollywood, habrá que considerar que el anuncio de sus nominaciones supone también, de alguna manera, el inicio de una carrera cuya meta final son los premios Goya. Y, si es así, la primera película que se dibuja como favorito en esa carrera es 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, que ha cosechado nueve candidaturas a los Feroz. Le siguen 'Maspalomas', de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi Galdos, y 'Sirat', de Oliver Laxe, ambas con siete, y 'Romería', de Carla Simón, y 'Sorda', de Eva Libertad, con seis cada una.

Los cinco títulos citados son, de hecho, los que se optarán a los galardones al mejor filme dramático español de 2025 y a la mejor dirección. Las cinco películas nominadas en la categoría de mejor comedia son 'La cena', de Manuel Gómez Pereira; 'Decorado', de Alberto Vázquez Rico; 'Mi amiga Eva', de Cesc Gay; 'Rondallas', de Daniel Sánchez Arévalo, y 'Wolfgang', de Javier Ruiz Caldera.

En los apartados de interpretación, el Feroz a la mejor actriz protagonista se lo disputarán Patricia López Arnaiz y Blanca Soroa (las dos por 'Los domingos'), Ángela Cervantes ('La furia'), Miriam Garlo ('Sorda') y Nora Navas ('Mi amiga Eva'). Los candidatos al premio al mejor actor principal son Mario Casas ('Muy lejos'), Álvaro Cervantes ('Sorda'), Sergi López ('Sirat'), José Ramón Soroiz ('Maspalomas') y Alberto San Juan ('La cena').

Las mejores series del año

Como los Globos de Oro, los Feroz también premian a las mejores series del año. Aquí cuatro títulos destacan por encima del resto: 'Superestar', con seis nominaciones (mejor serie de comedia, mejor guion, mejor actriz protagonista para Ingrid García-Jonsson, mejor actor de reparto para Secun de la Rosa y mejor actriz de reparto para Rocío Ibáñez y Natalia de Molina); 'Poquita fe', con otras seis (mejor serie de comedia, mejor guion, mejor actriz protagonista para Esperanza Pedreño, mejor actor protagonista para Raúl Cimas y mejor actriz de reparto para Julia de Castro y María Jesús Hoyos); 'Anatomía de un instante', con cinco candidaturas (mejor serie dramática, mejor guion, mejor actor protagonista para Álvaro Morte y mejor actor de reparto para Eduard Fernández y Manolo Solo), y 'Yakarta', también con cinco (mejor serie dramática, mejor guion, mejor actor protagonista para Javier Cámara, mejor actriz protagonista para Carla Quílez y mejor actor de reparto para David Lorente).

Los premios Feroz se entregarán el próximo 24 de enero en Pontevedra, en una ceremonia que será retransmitida en directo por La 2 de RTVE. Para la gala de los Goya, que en esta ocasión se traslada a Barcelona, habrá que esperar hasta el 28 de febrero.