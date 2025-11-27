Millie Bobby Brown más allá de Stranger Things: empresaria y madre a los 21 años

Millie Bobby Brown (Marbella, 2004) se ha convertido en una de las actrices jóvenes más influyentes de su generación desde que dio el salto a la fama internacional con el papel protagonista de Once en 'Stranger Things'. Desde entonces, la actriz de 21 años ha ido extendiendo su filmografía en el cine con películas como 'Enola Holmes', 'Damsel' o 'Godzilla: King of the Monsters', y ha sido nominada a los Premios Emmy y al Sindicato de Actores de Cine, y galardonada con varios premios, entre ellos un Premio Saturn a 'mejor actriz joven en una serie de telvisión'.

Su vida personal siempre ha estado en el punto de mira desde que se hizo famosa y empezó a salir con el cantante Jacob Sartorius, con quien rompió en 2018 después de un año de relación. Ahora, la actriz está casada desde mayo de 2024 con Jake Bongiovi, hijo del músico Jon Bon Jovi, a quien conoció en 2021. La pareja anunció su compromiso en abril de 2023 en Instagram con unas fotos en la playa, y se casaron en una ceremonia íntima en mayo de 2024. Meses más tarde, celebraron una segunda boda en la Villa Cetinale en la Toscana, Italia.

El 21 de agosto, poco después de celebrar su aniversario de boda, la pareja anunció que habían adoptado a una niña este verano. Dieron la noticia a través de una publicación que ponía "Estamos más que emocionados de embarcarnos en este hermoso próximo capítulo de paternidad en paz y privacidad. Y entonces fueron 3. Con amor, Millie y Jake Bongiovi".

La pareja no ha dado detalles sobre su hija para preservar su privacidad. De hecho, en una entrevista con British Vogue, Brown explicó que era muy importante para ella protegerla: "No me corresponde exponerla en contra de su voluntad. Si algún día decide compartir su personalidad con el mundo, como hice yo de joven, la apoyaremos. Pero ahora mismo, como es tan pequeña… Como padres, es nuestra responsabilidad protegerla".

Pero la actriz también tiene otra faceta, la de empresaria. Brown fundó su propia marca de cosméticos en 2019 llamada Florence by Mills, y desde principios de este año sacó su línia de ropa, Florence by Mills Fashion. Esta primera colección buscaba la comodidad y el confort, con ropa de deporte de colores pastel.

Con tan solo 21 años, Millie Bobby Brown ha conseguido encontrar el equilibrio entre su vida personal y su vida pública, y ha sabido compaginar su carrera de actriz con la de empresaria, y ahora también, con ser madre.