El MACBA empieza su aniversario con un nuevo relato de su colección: "30 años e infinitas formas de ser"

El MACBA presenta su nueva exposición ‘Como una danza de estorninos. Colección MACBA: treinta años e infinitas formas de ser’, que se enmarca en la celebración del Año Treinta del museo.

La exposición, que contiene casi 200 piezas de unos 50 artistas, no sigue una línea cronológica, sino que presenta diferentes cronologías de manera conjunta y propone un itinerario que revisita obras del museo para mostrar que la colección tiene múltiples lecturas y posibilidades. Claudia Segura, jefa de la Colección MACBA y comisaria de la exposición, ha explicado que la muestra quiere evocar el movimiento que hacen los estorninos: “Estas aves hacen un baile que es un vuelo sincrónico y lo usamos para hablar de que la colección está hecha con muchas voces”.

Algunas de las obras presentadas en la muestra no se habían enseñado nunca en el museo, y Segura remarca la importancia de que haya una narrativa de la colección, donde estas piezas entren en diálogo con piezas históricas. Cristina López, directora de la Fundación MACBA, ha subrayado que la misión principal del museo es la adquisición de obras para la colección, ya que permiten una nueva lectura del arte.

‘Como una danza de estorninos. Colección MACBA: treinta años e infinitas formas de ser’ busca abordar la subjetividad como un espacio de liberación y planteando nuevas formas de ser y actuar en el mundo. Como ha comentado Núria Montclús, comisaria de la exposición, la muestra se articula a través de cinco ámbitos que ayudan a investigar la pluralidad de la subjetividad contemporánea. En ‘Habitar las fronteras’ se cuestiona la idea del sujeto moderno y se celebra la potencia de la diferencia; en ‘Existir desde la carne’ se indica la potencia del cuerpo como constructor de la subjetividad; en ‘Vibrar en la naturaleza’ se remarca la existencia en la naturaleza y se pide un retorno a energías primigenias; en ‘Otras formas de organizar el mundo’ se muestra la existencia desde el consciente y el inconsciente; y en ‘Salirse del surco’ se celebra el delirio entendido como un salirse de la tangente para encontrar nueva formas de imaginar nuestra existencia.

Entre los artistas que incluye la muestra se encuentran Joan Miró, Antoni Tàpies, William Kentridge, Jean-Michel Basquiat, Dau al Set, Richard Hamilton, Joan Brossa, Ocaña, Modest Cuixart, Claudia Andujar, Onofre Bachiller, Silvia Gubern, Àngels Ribé, Joan Jonas, Itziar Okariz, Zush, Matt Mullican y Josefa Tolrà.

Se podrán ver piezas en 'Como una danza de estorninos' como una selección del trabajo 'Fotomatón' de Onofre Bachiller; un autorretrato de Basquiat; 'Labyrinthe' de Àngels Ribé; 'Sonhos Yanomami' de Claudia Andujar; 'Volcano Saga' de Joan Jonas, en la que Tilda Swinton interpreta la fuerza femenina que se convierte en volcán, entre otras.

La jefa de la Colección ha explicado que la exposición es un murmuro que viene del pasado, pero que mira hacia el futuro, que es “un elemento infinito que nunca se acaba”: “Queríamos esta imagen porque nos permite hablar de estos 30 años y ver la construcción de la colección y celebrarla gracias a una constelación de prácticas artísticas que se preguntan de nuestras formas de ser y estar en el mundo”.

Esta exposición quiere “mostrar que la colección del museo crece de la mano de los artistas” y contiene un 15% de obras de reciente adquisición porque la colección del MACBA es “una colección de colecciones”, ha afirmado Segura.

La directora del museo, Elvira Dyangani, ha explicado que la exposición sigue muy de cerca estos 30 años de historia del MACBA, y que los museos no solo presentan exposiciones: “Hay que hacer sentir al público que pertenece aquí. El impacto social del museo no se mide solo con las cifras de la gente que viene, sino producir proyectos que atraigan al público a venir”.