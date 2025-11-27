El MACBA celebra su 30º aniversario abriendo sus puertas gratis este viernes, sábado y domingo

El Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA) celebra este viernes 28 de noviembre su 30º aniversario y, para celebrarlo, el museo hace una jornada de puertas abiertas del 28 al 30 de noviembre. Durante esos días los visitantes podrán disfrutar de las nuevas exposiciones ‘Proyectar un planeta negro. El arte y la cultura de Panáfrica’, que supone la primera gran exhibición sobre arte contemporáneo panafricano en Barcelona, y ‘Como una danza de estorninos. Colección MACBA: treinta años e infinitas formas de ser’, que rinde homenaje a tres décadas de trabajo colectivo entre artistas, públicos e instituciones, además de visitas guiadas y otras actividades.

El MACBA se podrá visitar de manera gratuita durante el horario del museo, y no hay que hacer una reserva previa. También se podrán hacer visitas guiadas gratuitas, pero con reserva previa, que son el sábado a las 18h con la exposición ‘Como una danza de estorninos. Colección MACBA: treinta años e infinitas formas de ser’, el domingo a las 11h con ‘Proyectar un planeta negro. El arte y la cultura de Panáfrica’, y el domingo a las 12:30h con la muestra ‘Coco Fusco. He aprendido a nadar en seco’, que trata sobre el activismo y el silencio en la Cuba postrevolucionaria.

La inauguración de esta jornada de puertas abiertas se hará hoy jueves 27 con una fiesta colectiva en el Edificio Meier. A las 19h se empezará con la performance de ‘Murmullos I. Cérémonials’ con Jorge Dutor y Guillem Mont de Palol, donde revisan los rituales colectivos un grupo de jóvenes artistas instalados en París organizó entre 1969 y 1973, y que abre un programa de artes en vivo y música. La fiesta de inauguración empezará a las 20:30h y seguirá hasta la medianoche, con la apertura al público de todas las exposiciones y la presentación de ‘Como una danza de estorninos. Colección MACBA: treinta años e infinitas formas de ser’.

Los visitantes también podrán observar el nuevo mural ‘Cronología MACBA Trenta’, creado por la artista Clara Nubiola, que se encuentra en la entrada del museo y que, en casi 600 imágenes, recoge los momentos clave de los treinta años de historia del MACBA desde una mirada más humana. El mural estará expuesto hasta noviembre de 2026 y supone una conmemoración del 30º aniversario del museo.