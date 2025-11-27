Loles León recoge el premio 'Meninas 2025' por su compromiso contra la violencia de género: "La dictadura quiere volver, pero no la vamos a dejar"

La delegación del Gobierno en Catalunya ha concedido, en su 13ª edición, los galardones 'Meninas 2025', para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con los que se reconoce la labor de personas y organizaciones comprometidas con la erradicación de la violencia de género, a la actriz Loles León y la fiscal Teresa Compte. Ambas han recogido sus galardones en una ceremonia de entrega este jueves 27 de noviembre en el auditorio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en Barcelona.

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha querido destacar la manera en que Loles León ha "convertido su trayectoria artística en un vehículo de concienciación frente a las desigualdades estructurales que sostienen la violencia de género". Al recoger el premio, la intérprete ha asegurado que, aunque "la dictadura parece que quiera volver, no la dejaremos".

En cuanto a la fiscal Teresa Compte, que fue la primera mujer en ocupar la Fiscalía Superior de Catalunya en el año 2007, Prieto ha remarcado su trabajo "impulsando políticas para la persecución de la violencia de género y la protección de las víctimas".

Otros galardones

La subdelegación en Barcelona ha otorgado el galardón a Almudena Gónzalez García, profesora de la Universitat de Barcelona (UB) y coordinadora de la Clínica Jurídica para la Protección de la Infància i Adolescència, por su compromiso académico y profesional en la defensa del derecho de las mujeres. Asimismo, la de Tarragona ha premiado a la asociación 'Heroínas Anónimas', que ofrece apoyo y acompañamiento integral a mujeres que han sufrido violencia de género.

Por su parte, la subdelegación de Girona ha otorgado el premio a la asociación 'Aurora', que trabaja para prevenir la violencia machista a través de acciones comunitarias, educativas y de apoyo. Por último, la de Lleida a la asociación 'Down Lleida', que promueve la igualdad de oportunidades y normalización de las personas con síndrome de Down y otras discapacidades y ha incluido la lucha contra la violencia de género como eje transversal de su acción social.