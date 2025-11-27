'Dana', 'manga', 'sushi', 'pomada' o 'mozzarella', novedades del diccionario del IEC

El Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha presentado las 375 novedades de su 'Diccionari de la llengua catalana' de este 2025, entre las que destacan las incorporaciones de palabras como 'dana', 'manga' o 'jacuzzi', así como numerosos términos alimentarios, como 'sushi', 'wok', 'mozzarella', 'caputxino' o 'tofu', y también 'pomada', la bebida menorquina. En la presentación de este jueves, la sección filológica del IEC ya ha actualizado el diccionario en línea, con un total de 117 artículos nuevos y 258 modificaciones o ampliaciones.

Una de las novedades destacadas añadidas al diccionario ha sido la palabra 'dana', debido a su uso extendido este 2025 después del fenónemo meteorológico que afectó a la Comunidad Valenciana en octubre de 2024. Aún así, 'dana', que responde a las siglas de Depresión Aislada en Niveles Altos, tiene como definición "gota freda", término sinónimo ampliamente usado por los expertos, como ha señalado el IEC.

De esta ampliación de artículos, también destacan las introducciones en el ámbito alimentario, que siempre es "fuente de neologismos" por la llegada de platos y alimentos de otros países al territorio. Encabezan esta lista platos o utensilios que provienen de dietas orientales, como 'wok', una sartén utilizada para freir o saltear alimentos; 'sushi', uno de los platos japoneses más extendidos en el mundo; o 'tofu', comida obtenida con la coagulación de la leche de soja.

Finalmente, también se añaden 'mozzarella', el queso de búfala típico de Italia; 'búfala', palabra que aún no estaba recogida y que para añadir 'mozzarella' era imprescindible; 'caputxino', mezcla de café con leche; o 'falàfel', unas bolas fritas de garbanzos típicas de la cocina árabe.

En el ámbito tecnológico, el verbo 'migrar' incorpora la acción de 'traspasar (datos) de un sistema informático a otro', mientras que 'núvol' alude al 'conjunto de recursos y servicios de almacenamiento de datos que un proveedor pone a disposición de los usuarios a través de internet'.

El diccionario también ha incluido palabras ampliamente usadas en otros territorios catalanoparlantes como la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares o el Rosellón, porque, según la sección filológica del IEC, "el hablante tiene que sentirse identificado con el diccionario, venga de donde venga".

Algunas de estas palabras son 'roí', dicho de una persona que es mala y ampliamente usado en la Comunidad Valenciana; 'pomada', bebida típica de Menorca; o 'aïna', que significa herramienta y se usa en el Rosellón y Valencia.