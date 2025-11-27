Estrenos de cine
Crítica de 'Crimson Gold': un retrato brillante y demoledor de la diferencia y el odio de clase
La película del iraní Jafar Panahi, prohibida en su país tras ser presentada en Cannes en 2003, llega a los cines españoles con 22 años de retraso
'Crimson Gold'
Director: Jafar Panahi.
Reparto: Hossain Emadeddin, Kamyar Sheisi, Azita Rayeji y Shahram Vaziri.
Año: 2003
Estreno: 28 de noviembre de 2025
★★★★
Proyectada en Cannes en 2003 (en 'Un Certain Regard') y prohibida en su país, la película iraní 'Crimson Gold' llega a los cines españoles 22 años tarde. Pero llega, y el estreno de un filme inédito de Jafar Panahi, director de 'Un simple accidente' (2025, aún en cines), la Palma de Oro de este año, debe ser celebrado. Especialmente si se trata, como es el caso, de una película magnífica.
Escrito por otro cineasta iraní esencial, Abbas Kiarostami ('Copia certificada'), 'Crimson Gold' es un 'thriller' urbano con la premisa de títulos como 'Taxi Driver' (1976), 'Un día de furia' (1993), 'Al límite de la verdad' (2002) o 'Relatos salvajes' (2014). Como todas esas películas, por otro lado muy distintas entre sí, 'Crimson Gold' gira en torno a un tipo corriente que, en un corto periodo de tiempo, pierde los estribos por la presión de una sociedad enferma.
Panahi sigue los pasos de un tipo humilde que reparte pizzas con su motocicleta en Teherán. Con el encuentro del tíquet de una joyería como punto de partida, un hallazgo que cambia la vida del protagonista, el director de 'Los osos no existen' (2022) muestra, con una mezcla asombrosa de observación (el retrato que hace de la ciudad, cruce muy complicado de las dinámicas del 'thriller' y del cine realista, es alucinante), psicología y sentido del humor, las heridas incurables y las desgracias irreversibles de una sociedad tomada por la injusticia, el odio y la violencia. La lucidez con la que habla de precariedad, abusos de poder y diferencias y odio de clase es demoledora.
