Barcelona planta bandera en Guadalajara con 69 autores y más de 200 actividades literarias y culturales

Con las flores de Mercè Rodoreda por bandera y un completo programa cultural que trasciende lo puramente literario para cubrir casi todo lo que cabe entre los exorcismos de Jacint Verdaguer y los ritmos urbanos de Mushka, Barcelona planta bandera en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) para presumir de talento contemporáneo, seguir el rastro de la tradición y, entre muchas otras cosas, "relanzar, rehacer e intensificar los lazos de la ciudad con el mundo latinoamericano".

A eso se dedicará la delegación barcelonesa, encabezada por una selección de 69 escritores, además de una decena de músicos y casi 30 pensadores y creadores de otras disciplinas, durante casi diez días de actividad frenética y oferta inabarcable. Una gota en el océano de la FIL, macroevento literario capaz de movilizar a 18.000 profesionales, 800 autores y más de 2.800 sellos editoriales de 60 países, pero un hito capital para la proyección internacional de la cultura barcelonesa y catalana.

En el menú, y entre el 30 de noviembre y el 7 de diciembre, más de 70 presentaciones y mesas redondas literarias, una veintena de ponencias científicas y filosóficas, media docena de homenajes a tótems de la cultura barcelonesa, nueve conciertos, cuatro obras de teatro, tres exposiciones, un festival de cine y una sesión doble del pódcast 'Amiga date cuenta'. Por tener, que no falte de nada, la FIL tendrá gracias a Barcelona un Sant Jordi en pleno mes de diciembre, apoteosis de flores y libros que servirá para despedir el pabellón de la ciudad, 1.183 metros cuadrados de ágora pública reimaginada por Fàbric y Santiago de León y más de 10.000 libros vinculados de una u otra manera a Barcelona. Ahí estarán, seguro, seguro, títulos de Javier Cercas, Irene Pujadas, Eduardo Mendoza, Carme Riera, Kiko Amat, Maite Carranza, Andreu Martín, Regina Rodríguez Sirvent, Adrià Pujol, Anna Pazos, Miqui Otero, Mercè Ibarz, Carlos Zanón y Gemma Ruiz, uno de los muchos onces titulares que se pueden alinear a partir de los autores invitados por el Ayuntamiento de Barcelona.

Ambiente en en estand institucional de Catalunya y Barcelona en la FIL de 2024 / FIL

¿Su misión, en caso de aceptarla? Mostrar el presente y el futuro de la literatura hecha en (y a veces también a pesar de) Barcelona sin olvidarse de la tradición y las figuras legendarias. Para ello, se pondrá el foco en el legado de las escritoras catalanas, la Barcelona secreta, el deseo, la naturaleza, la herencia transatlántica de Bolaño, los asesinos literarios 'made in' Barcelona, las conexiones entre música y literatura, la escritura en contextos bélicos, las maternidades singulares, el humor, la precariedad o el cuento barcelonés.

¿Momentos estelares? Javier Cercas desovillando "la extraordinaria aventura de un loco sin Dios persiguiendo al loco de Dios hasta el fin del mundo"; Eduardo Mendoza inaugurando el Salón Literario Carlos Fuentes; el homenaje de Gemma Ruiz, Begoña Gómez Urzaiz y María Mur a Montserrat Roig y el de Colm Tóibín y Mercè Ibarz a Mercè Rodoreda; Màrius Serra y Juan Pablo Villalobos preguntándose 'qué onda el catalán'; Adrià Pujol, Victoria Szpunberg, Eduard Olesti, Tina Vallès y Josep Maria Miró diseccionando las luces y sombras, sobre todo sombras, de la Barcelona contemporánea...

Serrat, la voz cantante

Sin libro pero con todo lo demás, incluidos varios cientos de versos para la historia, Joan Manuel Serrat recibirá en Guadalajara un doctorado 'honoris causa', presentará 'Y uno se cree', el libro que Jordi Soler narra su intento de escribir una canción a cuatro manos con el autor de 'Mediterráneo', y conversará junto a Benito Taibo con un millar de jóvenes en uno de los actos más esperados de la FIL Joven. Al Serrat cantor, el mismo que reapareció brevemente hace unos días en una gala benéfica en Maó, no se le espera en la cita mexicana, pero el apartado musical está a buen resguardo gracias a clásicos populares como Love of Lesbian, intrépidas aventureras sónicas como Tarta Relena y diálogos a múltiples bandas como el de Roger Mas y la Cobla Sant Jordi. La mezcla de flamenco y electrónica de Queralt Lahoz, el pop de Rigoberta Bandini, el folk mundialista de Joan Garriga i El Mariatxi Galàctic y el jazz siglo XXI de Lucía Fumero completan el ciclo de actuaciones con los que Barcelona cerrará las noches en Foro Fil.

La presencia de Barcelona como invitada desborda el ámbito físico del recinto ferial de Guadalajara para instalarse también en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, donde La Veronal ofrecerá dos funciones de 'Sonoma' y actrices catalanas y mexicanas presentarán dos funciones de la lectura dramatizada de 'La plaça del Diamant', de Mercè Rodoreda. En el Teatro Experimental de Jalisco Josep Maria Miró presentará 'Yo, travesti', mientras que el Museo Cabañas será territorio Cabosanroque con dos instalaciones dedicadas a Mercè Rodoreda y Joan Brossa.

En el mismo espacio podrá verse la exposición 'Vendrán las mujeres. 150 años de lucha en las calles de Barcelona', un "viaje poético y político" a las luchas de todas aquellas escritoras que han "escrito y hablado" sobre qué quiere decir ser mujer en una ciudad como Barcelona. En el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara (MUSA), una segunda muestra producida por el DHub Barcelona y comisariada por Enric Jardí recorrerá la historia del diseño editorial en la capital catalana a partir de 300 piezas, muchas de ellas llegadas del Museo del Diseño.