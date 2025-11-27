El secreto del éxito de Antonio Orozco: "No hay ninguna canción que haya escrito en mi vida que no naciese con..."

Antonio Orozco actuará en el Palau Sant Jordi de Barcelona este viernes, día 28, y al día siguiente, sábado 29, día en que ha colgado el cartel de 'todo vendido'.

El cantante catalán está celebrando sus 25 años de carrera con espectáculo ‘La gira de mi vida’, con el que recorre España con 28 conciertos en diferentes puntos del país.

Además, en marzo del año que viene, Orozco llevará su gira a Europa con conciertos en Londres (Reino Unido), París (Francia), Dubín (Irlanda), Berlín (Alemania), Bruselas (Bélgica) y Zúrich (Suiza).

Orozco ha cosechado grandes éxitos en la música durante todos estos años, pero confiesa que no lo ha conseguido solo: lo ha hecho junto a una compañera inseparable, su primera guitarra. a la que puso el nombre de Rosario en honor a su abuela.

Recompensa al esfuerzo

En plena adolescencia, durante los años 80, Orozco se comenzó a interesar por la música, pero en aquel entonces las oportunidades escaseaban.

En una entrevista en el programa ‘La matemática del espejo’, de la La 2, Orozco recordó que, con 16 años, tuvo que trabajar muy duro para conseguir su primera guitarra. “Mi padre me dijo que, si quería una guitarra, ese verano tenía que trabajar con él en la obra”, cuenta el cantante.

Orozco no se lo pensó y, el primer día de sus vacaciones de verano, comenzó a trabajar como peón. Así pasó los tres meses de verano, hasta que finalmente su padre compensó su esfuerzo con una guitarra.

“Mi padre me compró todo lo que yo necesitaba para vivir dignamente, pero todo lo demás me lo tuve que ganar. No me lo regalaron”, reflexiona el artista.

Una compañera inseparable

Desde aquel día, y aunque haya conseguido situarse en los primeros puestos del panorama musical nacional e internacional, Orozco no se separa de su primera guitarra.

“No hay ninguna canción que haya escrito en mi vida que no naciese con ella; todas las he escrito con ella”, confiesa.