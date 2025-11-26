¿Por qué mi peluquera votará a Sílvia Orriols a pesar de su imagen?

Al conocer la importante subida de Aliança Catalana en el CEO pensé en mi peluquera, quien lleva meses advirtiéndome que votará a Sílvia Orriols. Cada vez que me suelta su intención, levanto una ceja y suspiro muy profundamente para hacerle notar mi escepticismo… Tras enumerarme las múltiples razones (listado de quejas como mujer, autónoma, madre, catalana, ciudadana, usuaria de la sanidad y la educación pública…) para ofrecerle su confianza, siempre le propongo que antes analice bien la estética de la líder de Aliança Catalana. “Ah, bueno, tiene una imagen pésima… Dile que yo le corto el pelo gratis”, me responde.

Sin embargo, cuando alguno de sus seguidores la ha animado a mejorar su apariencia pública, Orriols responde que no invertirá dinero en tal asunto. Esta reticencia tan habitual entre la mayoría de políticos no impide que no puedan transmitir un mensaje con su aspecto. Algunas veces la manifestación indumentaria es clara -como cuando se presentó a votar con una camiseta con el lema “Revolta pagesa”-, pero otras veces es más sutil…

La Inés Arrimadas gótica

La líder de Aliança Catalana tiene su punto dulce. No es sólo cuando sonríe tímidamente (a ver, hay muñecas diabólicas que a priori parecen muy tiernas); pero si le colocas dos trenzas postizas te sale Jenna Ortega interpretando brillantemente a Miércoles. Su constitución es también muy parecida a la de Inés Arrimadas, con ese carácter adoctrinador que mantiene en el hemiciclo catalán. Pero en vez de ser la hija de obrero acomplejada que estudia en ESADE y se cree que vistiendo entallada de Mango ha ascendido a clase media como hacía la de Cs, Orriols recurre al negro de su cabello, la raya marcada de sus ojos, los encajes y transparencias en su ropa y su tez blanca para añadir un halo de misterio a su aspecto.

Qué cruz

Más allá de la moda religiosa que capitaliza Rosalía, algunos políticos ya llevan años aprovechándose del simbolismo católico. Como Giorgia Meloni o la portavoz de la Casa Blanca, Sílvia Orriols también luce su pequeño crucifijo colgado alrededor del cuello como muestra explícita de su credo.Y es curioso porque con la cruz parece justificar cualquier locura estética que se le antoje combinar con el mensaje cristiano: un estampado print animal, una transparencia, un top lencero, proponer que se maten a todos los lobos o que se cierren las fronteras a los inmigrantes.

Vestirse a oscuras

Le entusiasman los estampados de mujer setentona de pueblo de la Catalunya profunda en blusas, chaquetas y hasta blazers. Ese tipo de estampado floral que las vecinas compran indistintamente en la tienda de “moda” local o en el mercadillo semanal. Ese estampado que, lo combines con lo que combines, concede siempre la impresión de que te has vestido a oscuras (pues no imaginas otra razón para escogerlo conscientemente).

Sermonear

Escucharla es como teletransportarte a un sermón eclesiástico del medievo. Todo suena a advertencia, amenaza, peligro, miedo, fin del mundo… GPS debería ficharla para la voz catalana. Quizá sólo te guiaría “a la derecha, más a la derecha, todo lo que puedas a la derecha”, pero lo haría con esa transcendencia tan a lo Guifré el Pilós que sería maravilloso acabar despeñados por un precipicio.