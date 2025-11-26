Paramount resucita la franquicia 'Hora punta' de Jackie Chan por la presión de Trump

Las presiones del presidente Donald Trump han llevado a Paramount Skydance a resucitar la saga de películas protagonizada por dos policías amigos 'Rush Hour' ('Hora punta' en castellano) dos décadas después de la última entrega, según informan medios como CNBC, Variety y The Guardian. Aunque el proyecto llevaba años en el limbo, Paramount ha conseguido finalmente la financiación necesaria para relanzar la cuarta película con Jackie Chan, de 71 años, y Chris Tucker y ha llegado a un acuerdo de distribución con Warner Bros. Discovery, que anteriormente poseía la franquicia bajo su sello New Line, según un tuit de Matthew Belloni de Puck, ex editor en The Hollywood Reporter.

Los estudios habían recibido reiteradas propuestas para lanzar una nueva entrega, pero se habían negado a trabajar con el director Brett Ratner, acusado de acoso sexual y cuya carrera esta en un hiato desde que en 2017 varias actrices lo acusaran de conducta sexual inapropiada. Él siempre ha negado las acusaciones y nunca fue acusado formalmente. Ha sido precisamente un proyecto relacionado con el presidente de Estados Unidos el que lo ha sacado del ostracismo: Ratner es quien ha dirigido el esperado documental sobre Melania Trump que se estrenará en enero de 2026. Según la información de Belloni, la decisión de Paramount de estrenar "Rush Hour 4" se produjo "tras la insistencia de Trump en nombre de Brett Ratner", quien dirigirá la película.

El documental sobre la primera dama Melania Trump dirigido por Ratner se estrenará en Amazon Prime, que habría pagado una suma cercana a los 40 millones de dólares por los derechos de emisión. Las tres primeras películas de "Hora punta" fueron éxitos de taquilla, especialmente en China, y convirtieron a Chan y Tucker en superestrellas. Se espera que tanto Chan como Tucker participen en la nueva película. La Casa Blanca y el estudio no se han pronunciado al respecto.

Las injerencias de Trump en Hollywood han levantado suspicacias en un sector que tras su llegada a la Casa Blanca por segunda vez ya vivió sus ansias por influir en la industria del cine con el nombramiento de Sylvester Stallone, Jon Voight y Mel Gibson como emisarios culturales para devolver la "masculinidad clásica" a los cines de estudio.