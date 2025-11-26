Miró, Max Ernst y los Beatles en el reino patafísico de Ubú: el Museu Picasso se rinde a Alfred Jarry

Suenan los Beatles en el museo, brilla el yunque que Mal Evans golpeó con tino durante las sesiones de 'Abbey Road', asoma el estribillo tras el adhesivo pa-pa-ra-pa, y… Un momento. ¿Qué diantres hacen los de Liverpool entre lienzos de Max Ernst, marionetas colosales de Joan Miró y viñetas de Picasso en las que Franco lo mismo cabalga un gorrino que luce armadura medieval? ¿Cómo se puede pasar del cabaret pop de Paul McCartney a la abracadabrante película que Marcel Duchamp realizó junto a Yves Allégret y Man Ray en 1925 en cuestión de segundos?

La respuesta es 'Ubú pintor', exposición monumental y tremendamente transversal que hasta el 5 de abril explora en el Museo Picasso de Barcelona el impacto del dramaturgo francés Alfred Jarry (1873-1907) y su escandaloso y desmesurado 'Ubú rey' en la historia de las artes. Si, en plural. Como las andanzas del extravagante y abyecto dictador, prolongadas en 'Ubú encadenado', 'Ubú cornudo' y 'Ubú en la colina'. "En la exposición suena 'Maxwell 's Silver Hammer', pieza impregnada del espíritu patafísico y del humor absurdo característico de Jarry", leemos junto a las escaleras en la que a McCartney se le escapa la risa mientras canta aquello de "Joan was quizzical / studied pataphysical". Del teatro del absurdo a la patafísica en lo que se tarda en cambiar la cara de un vinilo.

Un visitante ante la obra de Le Corbusier 'El gran ubu' (i) y la obra de Max Ernst 'Ubu Emperador' / EFE

"Hay que divertirse", ha resumido durante la rueda prensa el director del museo, Emmanuel Guigon, en un intento por encapsular en un haiku informativo un atracón visual y sensorial que reúne casi 500 obras entre libros, cuadros, esculturas, instalaciones audiovisuales, maquetas y títeres. Obras mayores como el 'Ubú Emperador' de Max Ernst, prestado por el Pompidou aprovechando el providencial cierre por reformas del museo parisino, y reinvenciones del mito 'ubuesco' cortesía de Dora Maar, Jean Dubuffet y, claro, Pablo Picasso, quien guardaba como un tesoro (o eso se decía) el revólver de Alfred Jarry.

Contestación y humor negro

La exposición, abunda Guigon, nos cuenta la historia que conduce al siglo XX y XXI a través de un personaje "infame y grotesco" que atraviesa "toda la contestación y el humor negro". Un personaje nacido en 1896 como obra de teatro y parodia nada disimulada del 'Hamlet' de Shakespeare y cuyo magnetismo irradió el trabajo de artistas como Le Corbusier, William Kentridge, Pierre Bonnard, Joan Miró o Enrico Baj, entre muchos otros. "Fue el símbolo de toda una revolución estética", ha subrayado Guigon, también comisario de la muestra.

El espíritu de Jarry, crítico de arte, esteta y editor de estampas, además de dramaturgo y fundador de esa ciencia de las soluciones imaginarias que fue la patafísica, atraviesa todos los ámbitos de esta 'Ubú pintor' en la que los aguafuertes de Paul Gauguin y las partituras de Claude Terrasse comparten protagonismo con pinturas 'nucleares' de Enrico Baj y grabados de Durero intervenidos por el propio Jarry. También con textos de André Breton, pósters de Toulouse-Lautrec, coloridos óleos de Le Corbusier o inquietantes lienzos firmados por Hélène Delprat, la más contemporánea de las artistas expuestas en el Picasso.

Irreverente, subversivo y pionero en la defensa de la libertad artística, el francés lo tenía todo de cara para sintonizar con los grandes popes del surrealismo. Dicho y hecho, Picasso elevó su influencia al cuadro de honor de la historia del arte inspirándose en Ubú para crear la serie 'Sueño y mentira de Franco' que se expuso en 1937 junto al Guernica y Miró, incondicional de Jarry y su obra, llevó 'Ubú rey' al teatro en 1978 bajo el sutil título de 'Mori el merma'. En la segunda planta, uno de los apartados más impresionantes de la exposición es el que recoge los vestidos y decorados que el propio Miró diseñó para la compañía de títeres La Claca.

Un visitante ante la obra de Joan Miro 'Llitografías del libro de Alfred Jarry Ubu aux Baleares' / EFE

En el centro de todo, imantando el recorrido, el pérfido Ubú, creación inmortal que antes que parodia de los totalitarismos fue una caricatura de un profesor del autor francés y un canto a la libertad de la imaginación. "Encontrarme con aquel dictador marrano y grotesco fue una manera de descubrir que también había humor para sobrevivir dentro de una dictadura", ha destacado la fotógrafa Pilar Aymerich, quien tradujo 'Ubú rey' al catalán en 1964 e impulsó su primera representación en Catalunya. También ahí, reconoce Aymerich, tuvieron algo que ver los Beatles. "Ubú lo descubrí en 1960 a través del rock and roll. Yo era una gran bailarina de rock and roll, y en esa época era difícil encontrar un lugar en el que bailar. Nos prestaban un sótano al que iba un chico que no bailaba nunca. Era una mezcla de Drácula y un Beatle, aunque los Beatles aún no habían hecho el primer disco. Era un tipo raro. Yo bailaba y luego hablaba con él", ha explicado. Ni idea, por desgracia, de quién podría ser aquel tipo que, antes de desaparecer del mapa, le regaló a Aymerich su copia de 'Ubú rey'.

La conexión catalana de Ubú merece capítulo aparte, y así lo recoge una exposición que celebra "la obra que más eco ha tenido en Catalunya" a partir de material de aquella primera incursión de Aymerich en la Cúpula del Coliseum de l’Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual (función a puerta cerrada: imposible una representación pública en 1964) y de los montajes de ‘Ubú president’ (1995) y ‘Ubú president o els últims dies de Pompeia’ (2001), las dos de Els Joglars.