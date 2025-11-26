10 minifestivales de música, proyectos culturales y espacios artísticos que funcionan a contracorriente en Catalunya

Sant Feliu Hardcore Fest Se celebró en la sala Atzavara de Sant Feliu de Guíxols de 1997 a 2002, para después rebautizarse como Sant Feliu Fest y acabar diluyéndose. Actuaron bandas de calibre internacional como At the Drive-In o The International Noise Conspiracy por cachés que ahora parecen irrisorios, así como el grueso de la escudería barcelonesa BCore. Festival formativo para la tira de creyentes en la autogestión.

Actitud El heredero más claro del seminal Sant Feliu Hardcore. En Vidreres, a pocos kilómetros de Sant Feliu de Guíxols, desde 2010 y hasta la fecha. Saltamarges (Sarrià de Ter) y Altimira (Cerdanyola del Vallès) nacieron bajo el mismo influjo.

Sugar Il·legal Simplemente, lo montaron en el año 2000 unos amigos en El Sucre de Vic, coincidiendo con el Mercat de Música Viva de Vic. No pidieron permiso, nadie les dijo nada y hasta hoy tiran. A veces funciona forzar los límites legales. No apto para grupos pusilánimes: se actúa a ras de suelo al final de una rampa, con un público fervoroso prácticamente encima. A veces, incluso encima.

MicroClima Sound Quizá sea el festival más pequeño del mundo. Tiene lugar en los 35 metros cuadrados de UltraLocal Records, tienda de discos regentada por Raül Chamorro y Carme Baqués en el Poblenou de Barcelona. Se celebra durante las fechas del Primavera Sound, a cuyos precios y masificación es una alegre crítica.

AMFest En hibernación desde la edición celebrada en La Farga de L'Hospitalet en 2022. El festival de rock aventurero y estruendoso, de formato pequeño-mediano, hizo público en 2023 un comunicado que denunciaba "la subida incontrolada de cachés y gastos por parte de agencias de todo el mundo", motivo por el que renunciaba a organizar la muestra ese año. Consideraba que no estaría "a la altura del AMFest", cita que se niega a entrar en "la jungla" dominada por "grandes empresas" que es la industria de la música en directo.

Munster Raving Loony Party Festival de rock de garaje y punk'n'roll que se celebra durante tres días a mediados de mayo en el cámping Arc de Berà. Entrada gratuita para niños hasta 15 años. Divertido, no, divertidísimo.

Fes Cultura Incubadora de proyectos culturales con impacto social ubicada en el recinto Fabra i Coats de Barcelona. Una de sus tres líneas de acción es Acció Migrant, que asesora iniciativas impulsadas por migrantes. Los cursos de 2022, 2023 y 2024 concluyeron con el festival multidisciplinar Acció Migrant. El último fue un éxito: 650 asistentes. Y una ruina para Fes Cultura, que se volcó en la cita y acabó con un agujero para ellos grande en la cuenta corriente. No obstante, todos los participantes cobraron. Está en 'stand-by'.

El Konvent Centro artístico multidisciplinar ubicado en un antiguo convento de monjas en Cal Rosal (Berguedà). Ofrece residencias a creadores y programa exposiciones, recitales de poesía, conciertos, teatro, circo y un largo etcétera de actividades culturales. El Konvent se autogestiona, por convicción y porque las instituciones exigen requisitos que coartarían su esencia: la libertad.

Minifestival de Música Independent de Barcelona El Minifestival comenzó en la sala Nitsa en 1995 y tras haber pasado por La Capsa, Les Basses, La Bàscula, el Centre Artesà Tradicionarius o Heliogàbal celebró la edición de 2025, la trigésima, en el Centre Cultural Albareda, el Cinema Maldà y Paral·lel 62, con el nombre ampliado a Minifestival de Música y Cultura Independent de Barcelona. Muchas alegrías ha dado en sus 30 años de existencia.