Mercè Rodoreda, Pere Calders, Montserrat Roig y Ana María Matute: el 'dream team' clásico de Barcelona en para la FIL

Por más el programa barcelonés de la FIL se centre en el presente y el futuro de la literatura hecha en la capital catalana, la ciudad también ha querido llevar a Guadalajara una representación de tótems culturales que, de Carmen Balcells a Mercè Rodoreda pasando por Jacint Verdaguer, han contribuido a construir "Barcelona como ciudad literaria" y explican temáticas "tan determinantes" como el exilio y el ‘boom’ latinoamericano. A todos ellos se rendirá homenaje en México entre el 30 de noviembre y el 7 de diciembre.

La autora de 'La plaça del diamant', "figura simbólica y embajadora de Barcelona en la FIL", no sólo ha prestado a la ciudad el lema de ‘Vindran les flors’, extraído de uno de sus cuentos, sino que su presencia se multiplica para reivindicarse como la más universal de la autoras catalanas. Mercè Ibarz y Colm Tóibín explorarán la huella literaria y simbólica de la escritora, traducida a más de 40 idiomas y celebrada como una de las autoras más influyentes del siglo XX; mientras que Cabosanroque presentarán en el Museo Cabañas una instalación inmersiva inspirada en 'Viatges i flors'; y el Conjunto Santander de Artes Escénicas acogerá una lectura dramatizada de la versión de 'La plaça del diamant' que Carlota Subirós estrenó en el TNC. En esta ocasión, las 'Natàlies' serán actrices catalanas y mexicanas reunidas expresamente para este montaje.

Las escritoras y periodistas Gemma Ruiz y Begoña Gómez Urzaiz y la editora Maria Mur, en cuyo sello Consonni se acaba de publicar la emblemática 'La hora violeta', reivindicarán en México la "palabra en lucha" de Montserrat Roig, escritora feminsta y periodista antifascista que ha resurgido con fuerza tras años de cierta desmemoria. La autora de 'El temps de les cireres' y 'Els catalans als camps nazis' murió demasiado pronto, en 1991 y con tan solo 45 años, pero su huella pervive gracias a un alud de traducciones (más de una decena a idiomas como el inglés, el alemán o holandés, entre otros, en los últimos dos años) y al empuje de nuevas generaciones que han encontrado en la obra de la barcelonesa un auténtico referente de compromiso, progresismo y rebeldía.

"Imaginación, humor y fantasía". Pocas dudas a la hora de bautizar el coloquio con el que los escritores catalanes Irene Pujadas y Jaume Subirana y el historiador mexicano José María Muriá Rouret hincarán la rodilla ante el gran cuentista catalán, fabulador supremo de una tradición azotada por el absurdo y la melancolía. Estilísticamente emparentado con Kafka, Pirandello e Ionesco, la obra de Calders es, además, un viaje de ida y vuelta: exiliado en México tras la derrota republicana en la Guerra Civil, Calders pasó más de dos décadas en el país norteamericano, donde alumbró y publicó títulos como 'Cròniques de la veritat oculta', 'Gent de l'alta vall' y 'Demà, a les tres de la matinada'.

Poeta visionario y artista multidisciplinar, Joan Brossa aterriza en Guadalajara como intelectual poliédrico y figura capital en la construcción de una cultura combativa y vanguardista. Superado el centenario de su nacimiento, el poeta que iba siempre por delante y abjuró de la cultura liberal-burguesa en favor de la cultura popular protagonizará 'Poética, política e inconformismo', homenaje a cuatro bandas en el que el el presidente de la Fundació Brossa, Vicenç Altaió, la directora de Artes Visuales y Textuales de la Fundació Brossa, Maria Canelles, y las autoras Juana Dolores y Mercè Galí, explorarán el rico universo creativo y poético del barcelonés.

En el centenario de su nacimiento y con la exposición 'Ana María Matute: quien no inventa no vive' apurando sus últimas semanas en la Biblioteca Jaume Fuster, Barcelona corona su racha de honores a la autora de 'Olvidado Rey Gudú' (en 2021 llegaron la calle a su nombre y la placa azul en la que casa en la que vivió) con una charla que evocará todas las facetas de esta maestra del realismo fantástico y virtuosa del lenguaje. A su alrededor, la escritora y académica Carme Riera, el periodista y escritor Álvaro Colomer y la periodista Elena Hevia. Palabra de Matute, para quien escribir fue "siempre una forma de protestar".

Poeta del pueblo y símbolo de la catalanidad, a Jacint Verdaguer también se le acumula el trabajo en Guadalajara: los poetas Antoni Clapés y Josep Pedrals, la artista Laia Torrents y el cantautor Roger Mas reflexionarán sobre su poesía siempre vinculada a la carne y el alma; Cabosanroque presentarán una obra experimental a partir de los exorcismos en los que participó Mossèn Cinto; y Roger Mas llevará a su recital con la Cobla Sant Jordi algunos de los versos del autor de 'L'Atlàntida'.

Diez años después de su muerte, el legado y la influencia de la superagente literaria por excelencia, la "mamá grande" que acunó las carreras de García Márquez, Vargas Llosa, Cortázar, Neruda, Fuentes, Mutis, Cela, Marsé, Delibes y Allende, entre muchos otros, sigue cruzando fronteras y dejando huella. Como muestra, el homenaje que le dedica la FIL en su pabellón principal y en el que los escritores Eduardo Mendoza y Carme Riera, el periodista Xavi Ayén, la directora de la FIL Marisol Schulz y el CEO del Grupo Planeta para América Latina, José Calafell, recordarán hasta qué punto Balcells revolucionó la industria editorial e impulsó desde Barcelona el 'boom' latinoamericano.

Murió Manuel Vázquez Montalbán en octubre de 2003 y su recuerdo lo anegó todo cuando, un año después, Cataluña desembarcó como cultura invitada en la FIL de 2004. Saramago habló maravillas del autor de 'Galíndez', el subcomandante Marcos envió una larga carta de pésame y México lloró a uno de sus hijos adoptivos. Veinte años más tarde, el padre de Carvalho regresa a Guadalajara para inspirar la comida inaugural del chef Gerard Bellver y presidir una mesa redonda en la que participarán su hijo Daniel Vázquez Sallés y el editor, colega y amigo Ernest Folch.