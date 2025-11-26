Todo listo para el Manga Barcelona con Tsutomu Takahashi, Akemi Takada y 'Cowboy Bebop'

Todo listo para la 31ª edición de Manga Barcelona, que tendrá lugar del 5 al 8 de diciembre en la Fira Barcelona Gran Via en un espacio de 92.000 metros cuadrados. Después de celebrar su 30º aniversario en la pasada edición, este año el Salón del Manga de Barcelona vuelve con más invitados, actividades y sorpresas para los amantes del manga y el anime.

Meritxell Puig, directora de Manga Barcelona, ha comentado que están muy “emocionados de tener artistas internacionales después de una pasada edición histórica”. Entre los invitados de este año destacan el mangaka Tsutomu Takahashi, que presentará sus trabajos de ‘Jumbo Max’ y ‘Guitar Shop’; la compositora Yoko Kanno, conocida por componer las bandas sonoras de ‘Cowboy Bepop’ y ‘Ghost in the Shell’; o AiNA THE END, cantante que se ha consolidado como una de las artistas más importantes de Japón y que hará su primer concierto fuera de Asia en Manga Barcelona.

Este año, el evento contará con Kumamon, el personaje oficial de relaciones públicas de la prefectura de Kumamoto (Japón), que este año celebra su 15º aniversario. Además, la empresa Sanrio, que el año pasado llevó a Hello Kitty, traerá a sus personajes My Melody y Kuromi, y dispondrá de un stand donde los visitantes podrán ganar premios y hacerse fotos con las mascotas.

En la edición anterior se estrenó la Nagomi Area, una zona dedicada a los artesanos de Japón donde se pueden encontrar accesorios y artículos de alta calidad. Este año regresa con más espacio y, según Puig, “ha venido para quedarse”. También vuelve la Takeshita Barcelona St, una recreación de una de las calles del barrio de Harajuku de Tokio, donde se concentran los expositores relacionados con la moda japonesa y la cultura kawaii.

Oriol Estrada, asesor de contenidos, ha explicado que este año traen algo especial para los amantes de Pokémon, ya que 3Cat ha conseguido los derechos para doblar al catalán las tres primeras temporadas de ‘Pokémon Journeys: The Series’. En Manga Barcelona se hará el preestreno oficial de los primeros capítulos, pero eso no es todo: “El viernes por la tarde hay otra sesión sorpresa que creo que hará ilusión a mucha gente”, ha afirmado Estrada.

La edición también incorpora como novedad las exposiciones ‘La habitación de Onachan’, un espacio creado con la intención de conocer a la mascota oficial del Manga Barcelona; y ‘Sant Jordi. Del Auca al Ôtsu-e’, una colaboración entre la Escola Joso de Barcelona y la Univeridad de Arte y Diseño de Seian para mostrar dos tradiciones artísticas diferentes, el auca catalán y el Ôtsu-e japonés.

Para aquellos que quieran descubrir la cocina japonesa, vuelve el espacio Nihon Ryori, una zona donde se realizaran talleres y actividades con chefs galardonados y expertos culinarios para disfrutar de la gastronomía nipona.

La directora ha comentado que aún quedan por desvelar algunas sorpresas, pero con el estreno de las entradas Onachan Fast Pass, que ofrecen acceso prioritario al recinto, con las entradas del sábado y el domingo agotadas, y con las del viernes a punto de hacerlo, todo apunta a que esta edición del Manga Barcelona volverá a ser un evento exitoso.