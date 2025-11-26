La jueza rebaja la pretensión de Sijena de "interrogar" a lo técnicos del MNAC y permite únicamente "recabar información" para elaborar un tercer cronograma

Nuevo movimiento estratégico en el particular tira y afloja judicial que mantienen el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena y el MNAC a cuenta de las resoluciones judiciales de Rocío Pilar Vargas Magallón, la magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.2 de Huesca encargada de ejecutar la sentencia que obliga al museo barcelonés a restituir las pinturas murales al monasterio oscense.

En esta ocasión, y días después de que el abogado que representa los intereses de Sijena, Jorge Español, intentara acceder sin éxito a las reservas del museo barcelonés para buscar obras del cenobio supuestamente no expuestas e interrogar a los técnicos el equipamiento, la jueza ha vuelto a dar la razón a la parte oscense, aunque a medias. Varapalo, sí, aunque con matices. En un auto que resuelve el recurso que el MNAC interpuso a finales de octubre y en el que calificaba de "insólita y extravagante" la pretensión de Español, la jueza desestima el recurso, sostiene que su resolución es ajustada a derecho y condena al museo a pagar las costas, pero rebaja notablemente las exigencias del letrado.

Así, en lo relativo al interrogatorio, precisa la magistrada, “la autorización contenida en el punto tercero se circunscribe exclusivamente a facultar a los técnicos designados por el Excmo. Ayuntamiento de Villanueva de Sijena para recabar de los técnicos del MNAC y del Gobierno de Aragón la información necesaria a fin de emitir sus respectivos informes, con la finalidad última de permitir a la parte ejecutante la elaboración del cronograma oportuno”. La jueza abre así la puerta a que los técnicos del ayuntamiento, no Español, puedan interrogar también a Natalia Martínez de Pisón, profesional encargada de liderar al equipo de técnicos aragoneses que analizaron las pinturas en verano. Desde el MNAC se interpreta la resolución como una manera de recabar información para elaborar un tercer cronograma.

El otro punto conflictivo de la resolución, que permite a Español acceder a las reservas del museo para “ver las pinturas murales de Sijena que estén depositadas en los almacenes del MNAC”, también tiene sus matices, ya que la magistrada limita el alcance del auto "a las pinturas comprendidas en el título ejecutivo, esto es, aquellas reflejadas en el documento número 11 de la demanda y que no se hallen situadas en las salas a las que accedan los técnicos propuestos por el Excmo. Ayuntamiento de Villanueva de Sijena a efectos de la emisión de los correspondientes informes, todo ello con la finalidad de permitir la confección de un cronograma definitivo por la parte ejecutante".

Según Español, los metros de pinturas arrancadas por Gudiol no se corresponderían con los expuestos en las salas 16 y 17 del MNAC, pero la propia magistrada circunscribe su fallo única y exclusivamente a las pinturas listadas en el litigio, que son las que se encuentran expuestas actualmente. Desde el museo barcelonés, de hecho, la respuesta es clara: toda la pintura mural de Sijena se encuentra expuesta en dichas salas. "No entrarán en las reservas porque en las reservas no hay nada de Sijena", subrayan fuentes del museo barcelonés.