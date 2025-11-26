Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EL SEGON CAFÈ DE LA2CAT'

El Editorial de Cristina Villanueva: La constelación Michelin

El Editorial de Cristina Villanueva: La constelación Michelin

Cristina Villanueva

Cristina Villanueva

Esta noche, la cocina catalana ha vuelto a brillar. Aleia, Enigma, Mont Bar y La Boscana han subido al cielo Michelin con su segunda estrella. Kamikaze y Scapar entran en la guía con la primera. Y las tres estrellas... aguantan el trono.

Una constelación que dice mucho de lo que somos: una cocina diversa, valiente, creativa… y viva. Es una historia de excelencia que también va de nosotros.

De cómo comemos, de cómo vivimos, de qué no estamos dispuestos a perder. No queremos renunciar a salir a bares y restaurantes. Quizá reduzcamos el ticket para compensar la inflación que nos ha puesto el coste de la vida, por las nubes, sí, pero no renunciamos a las estrellas, al ritual, al bienestar de sentarse alrededor de una mesa. Un paréntesis de alegría en una vida que se acelera, un diálogo común, el de la comida, que nos une en un mundo que entiende el diálogo político a palos. Y nosotros, ciudadanos de a pie, hablamos más fuerte.

Bienvenidos al Segon Cafè.

