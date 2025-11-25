Cine
Scarlett Johansson protagonizará la nueva película de 'El Exorcista'
El filme estará dirigido por Mike Flanagan, conocido por películas como 'La vida de Chuck' o 'La maldición de Hill House'
EFE
La actriz Scarlett Johansson protagonizará la nueva película de 'El Exorcista', un filme que dirigirá, producirá y escribirá Mike Flanagan, conocido por sus películas de terror, según señala Variety.
El proyecto es un "acercamiento radical" a la mítica película de terror y no será una secuela de 'The Exorcist: Believer', una secuela que vio la luz hace unos años.
La película original, que data de 1973, fue todo un éxito comercial con 441 millones de dólares recaudados en todo el mundo y diez nominaciones a los Óscar.
"Scarlett es una actriz brillante. Sus actuaciones siempre se sienten realistas, desde películas de género hasta éxitos de taquilla del verano, y no podría estar más feliz de tenerla en esta película", dijo Flanagan, conocido por películas como 'La vida de Chuck' o 'La maldición de Hill House'.
Universal compró los derechos de la película original por 400 millones dólares en 2021 pero su primer intento para relanzar una saga en 2023 con 'The Exorcist: Believer' no tuvo demasiado éxito.
Por el momento, se desconocen otros datos del rodaje, salvo que se hará en la ciudad de Nueva York.
Johansson ayudó recientemente a revivir otra importante franquicia de Universal con 'Jurassic World Rebirth', estrenada este verano, que recaudó 868 millones de dólares a nivel mundial.
