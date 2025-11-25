Éxito catalán en los Emmy: Oriol Pla ('Yo, adicto'), mejor actor y el documental de Rubiales gana el galardón internacional

El actor barcelonés Oriol Pla ganó en Nueva York el Premio Emmy Internacional a mejor actuación masculina en la serie 'Yo, adicto' y se convirtió en el primer intérprete español en conquistar este galardón, mientras que las 17 nominaciones de Latinoamérica se quedaron sin premio. Otro de los grandes triunfadores de la velada fue el documental que relata el caso Rubiales, '#SeAcabó: Diario de las campeonas', dirigido por Joanna Pardos, ganador del Emmy Internacional a mejor documental deportivo del 2025.

Pla, de 32 años, fue el gran ganador de la 53ª edición de los Premios Emmy Internacional organizados por la Academia Internacional de las Artes y las Ciencias de la Televisión, celebrada este lunes en el hotel Hilton de Manhattan, en Nueva York.

La serie 'Yo, adicto', protagonizada por Oriol Pla, es una historia adaptada de la novela homónima de Javier Giner, coproducida por Alea Media y Disney+, en la que se relata la vida del propio Giner, llena de obstáculos y dificultades con las drogas. El actor barcelonés se convirtió en el primer intérprete español de la historia en conseguir el Emmy Internacional a mejor interpretación masculina.

Emocionado agradecimiento

En su discurso, Pla le dedicó el trofeo a Javi Giner, el hombre al que retrata en la serie: "Nunca podré agradecértelo suficiente. Mereces vivir en voz alta, orgullosamente y maravillosamente", expresó al actor catalán, que se acordó de Giner en euskera y en catalán de toda su familia.

"Es una historia de rehabilitación. Si estás sufriendo con alguna adicción y estás en un bosque oscuro, sigue adelante, ningún sentimiento es definitivo porque en el otro lado hay un regalo, estás tú", finalizó.

Al recoger el galardón, Pla se mostró especialmente emocionado e impactado por su victoria, al igual que el hombre al que retrató en la serie, Javier Giner, con quien se abrazó apasionadamente. "No nos lo creemos", declararon ambos tras bajarse del escenario.

Un sueño

Por su parte, el documental '#SeAcabó: Diario de las campeonas', que relata el caso Rubiales se impuso en la categoría de Emmy Internacional a mejor documental deportivo del 2025 superando al film 'Argentina 78', sobre la victoria albiceleste en el Mundial de su país.

La película de no ficción relata el caso que dio la vuelta al mundo sobre el beso no consentido que el entonces presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, dio a Jenni Hermoso tras la victoria de España en la final del Mundial 2023 de Australia y Nueva Zelanda.

'#SeAcabó: Diario de las campeonas' está dirigido por la catalana Joanna Pardos y producido por Netflix, con los productores ejecutivos que acompañaron a Joanna, Luis Calvo y Javier Martínez Suárez. Tras recibir el premio, Pardos dijo estar muy emocionada: "Es algo en lo que sueñas si te gusta el cine, y más con una historia así".

"Cambian las normas"

"Haber hecho un documental de esta temática en una plataforma tan potente a nivel internacional como Netflix, que haya apostado por este tema y por la libertad para poderlo contar, es sinónimo de que también están cambiando las normas", comentó Pardos.

"Que las niñas persigan todas sus sueños, porque Alexia, Jenni e Irene nos han enseñado que podemos saltar barreras", sentenció Pardos.

Los otros documentales deportivos nominados eran 'Argentina 78', sobre el mundial ganado por la selección albiceleste, 'Chasing the Sun 2', sobre la victoria en el mundial de rugby por parte de la selección sudafricana, y 'Sven', sobre un entrenador sueco que luchó contra el cáncer.