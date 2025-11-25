Se hacen ricos gracias al cómic que su madre guardó durante años: casi 7,91 millones de euros

Las herencias acostumbran a ser un motivo de disputa familiar. De hecho, pocos podríamos imaginar que una herencia pueda traer tanta felicidad como ha llevado a una familia de Estados Unidos.

Según ha explicado la casa de subastas Heritage a 'The Hollywood Reporter', tres hermanos de San Francisco han recibido una herencia inesperada de su madre, que se ha convertido en una historia “digna de película”.

Un tesoro de antaño

Durante muchos años, la madre les habló de la existencia de una caja de cómics antiguos que ella y su hermano tenían guardados desde la Segunda Guerra Mundial.

Un auténtico “tesoro” que la mujer no recordaba dónde había dejado y, por eso, se terminó convirtiendo en una especie de broma o leyenda familiar.

Por ende, los hijos nunca buscaron la caja de cómics.

Superman en superestado

La madre falleció antes de la pandemia y la Navidad pasada, mientras los hijos vaciaban su casa, encontraron la famosa caja de cómics antiguos.

En un rincón de la buhardilla, dentro de esa caja, estaba el tesoro de los tres hermanos californianos: un ejemplar en perfecto estado de 'Superman 1', de 1939.

Diez centavos de herencia

Durante la Gran Depresión, la madre y su hermano compraron el cómic por diez centavos (que actualmente serían 0,0052 euros). En ese momento, ella tenía 9 años.

Los dos hermanos adoptaron la tradición de llenar la caja con los mejores cómics que comprasen.

El hermano ni se casó ni tampoco tuvo hijos. Por eso, entre los dos acordaron que “su gran tesoro” repleto de cómics “impecables” serían la herencia de los tres hijos de ella.

9,12 millones de dólares

86 años más tarde, el cómic ha batido todos los récords: forma parte de la primera tirada de 50.000 ejemplares del primer número de Clar Kent haciendo de superhéroe y su estado de conservación es casi inmejorable.

Es más, según el baremo de Certified Guaranty Company -la empresa de clasificación de artículos coleccionables con más renombre de Estados Unidos- su conservación obtiene una nota de nueve sobre diez.

Por todos estos motivos, el cómic que un día costó diez centavos, hace un año se vendió por 9,12 millones de dólares (que son casi 7,91 millones de euros). De ese modo, se ha convertido en el cómic más caro de la historia.

Antiguos récords

Hasta el momento, el récord de precio en una subasta estaba en manos de un 'Action Comics n.º1', también protagonizado por Superman, que se vendió por seis millones de dólares (unos 5,2 millones de euros).

El siguiente récord estaba en un 'Superman n.º1' que se vendió por 5,3 millones de dólares (4,6 millones de euros) en 2022.

Y antes, el precio más alto fue para un 'Amazing Fantasy n.º15' de 1962, con Spider-Man, que se vendió en 1991 por 3,6 millones de dólares (unos 3,12 millones de euros).

CHA-CHING! 🤑 The highest-graded copy of Superman #1 certified by CGC has just soared past the bounds of #Krypton by selling for $9.12 million on @HeritageAuction, forcefully shattering the previous auction record for any comic book. Did you watch this historic sale live? 💪 pic.twitter.com/JGwVMxHds7 — CGC Comics (@CGCComics) November 20, 2025

No era solo un objeto de colección

Los herederos, que tienen entre 50 y 60 años, se han querido mantener en el anonimato. Aun así, el más pequeño de los tres hermanos ha querido poner en valor el factor emocional del regalo, a través de un comunicado hecho público por la casa de subastas: “Nunca se ha tratado solo de un objeto de colección. Es un testigo de la memoria, la familia y las formas inesperadas con las que el pasado vuelve a nosotros”.

Por su parte, la misma casa de subastas Heritage de Dallas ha bromeado a través de Instagram: “Esto demuestra que siempre hay que escuchar a las madres”.