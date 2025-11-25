El 'no' al Black Friday de Castañer: "Menos ruido, más oficio"

Aunque ya llevamos días, semanas, con el runrún de las ofertas, el viernes 28 de noviembre, se celebrará el Black Friday, la previa consumista que anticipa la Navidad. Pero no todas las marcas se adhieren a la locura de promociones y descuentos, más o menos auténticos, según las suspicacias de algunos consumidores que creen que se inflan precios previamante para luego venderlos como golosas rebajas.

Castañer, la icónica marca mediterránea de alpargatas artesanales cuyo origen se remonta a un taller fundado en 1927 en Banyoles (Pla de l'Estany, Girona), vuelve a plantarse ante el consumo masivo. Por tercer año consecutivo, la firma que convirtió un calzado de origen popular en un producto sofisticado, estrechamente ligado al diseño y a la moda, rechaza participar en el Black Friday y este 2025 va un paso más allá: por primera vez en su historia cerrará todas sus tiendas físicas y su e-commerce el viernes 28 de noviembre .

"Hace tres años que tomamos la decisión de no hacer la campaña Black Friday en Castañer. No existe Black Friday que se ajuste a nuestra forma de ser. Queremos estar cada vez más cerca del cambio real", explica Antonio Castañer, director de Proyectos Especiales de la marca. La conclusión, este año, es contundente: la mejor forma de no fomentar el consumo compulsivo es no vender.

Compromiso con el 'slow-made'

Con esta acción, Castañer refuerza su compromiso irrenunciable con el slow-made, el trabajo artesanal y la sostenibilidad, posicionándose frontalmente contra la lógica del "comprar por comprar" asociada a estas campañas.

"Nos posicionamos contra el consumo masivo siempre; no hay Black Friday que compense nuestro trabajo artesanal, nuestro compromiso con la sostenibilidad y nuestro amor por lo natural y el 'slow-made'", señala Antonio Castañer. El objetivo, resume, es "hacer las cosas de forma diferente, estar cada vez más cerca del cambio real y avanzar hacia una producción más sostenible y honesta".

Alpargata de la talla 42, con su horma. / CASTAÑER

Según Antonio Castañer, "cada vez más marcas artesanas se suman a iniciativas similares y cuestionan la huella ambiental y social del Black Friday". Aun así, la firma es consciente de que su postura sigue siendo minoritaria frente al ruido promocional de estas fechas, pero prefiere mantenerse firme: "Seguimos apostando por este camino un año más", afirma.

Política de precios coherente

La oposición al Black Friday no es un gesto aislado, sino parte de una filosofía global. En Castañer no se realizan descuentos extraordinarios ni promociones agresivas. "Apostamos por un enfoque responsable y coherente con nuestra manera de trabajar. No participamos en iniciativas de descuentos extraordinarios como el Black Friday, porque priorizamos el oficio, la producción cuidada y el valor real de cada pieza. En cambio, sí seguimos el calendario habitual del sector: únicamente realizamos rebajas reguladas al final de cada temporada, tanto en verano como en invierno. Son las únicas época del año en las que aplicamos descuentos. Y solo sobre una parte de la colección, la más significativa nunca tiene rebajas", detalla.

Se trata de eforzar la idea de que el precio está ligado al trabajo y al tiempo que requiere cada par de alpargatas.

En 1970, junto con Yves Saint Laurent, Castañer lanza la primera alpargata con cuña. / CASTAÑER

Casi 100 años de oficio artesanal

El origen de Castañer se remonta a 1927, cuando Luis Castañer y su primo Tomàs Serra fundaron el primer taller de la marca. Casi un siglo después, el espíritu sigue intacto: 15 manos artesanas intervienen en cada par de alpargatas, trabajando el yute hoy igual que entonces.

En los años 70, la firma hizo historia junto a Yves Saint Laurent, creando la primera cuña de yute, una colaboración que marcó un antes y un después en la moda y consolidó a Castañer como referencia internacional.

Actualmente, la marca está presente en 20 países, con 30 tiendas propias y más de 900 puntos de venta multimarca repartidos por el mundo.

"Menos ruido, más oficio"

Mientras muchas compañías concentran parte importante de su facturación en el Black Friday, Castañer prefiere bajar la persiana y lanzar un mensaje claro: el verdadero lujo es consumir menos y mejor, respetando el trabajo artesano y los ritmos de la naturaleza.

Como resume Antonio Castañer, mirar al pasado les permite construir un presente y un futuro acordes con sus principios. En un mercado dominado por las prisas y los descuentos relámpago, la firma condensa su filosofía en un lema que lo dice todo: "Menos ruido, más oficio".