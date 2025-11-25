Del brillo de la ciudad de los prodigios al desencanto de 'Sarnalona': 10 libros para viajar con Barcelona a la FIL 2025

Hace casi dos décadas, cuando el furor turístico era aún un constipado mal curado y pagar más de 800 euros por un piso era poco más que una excentricidad, la editorial Melusina tuvo la feliz idea de publicar el libro colectivo 'Odio Barcelona', una envenenada carta de amor y despecho en la que autores como Agustín Fernández Mallo, Llucia Ramis, Javier Calvo, Robert Juan-Cantavella o Eloy Fernández Porta, entre otros, desnudaban los que creían entonces eran los grandes males de la capital catalana. Desde entonces, Barcelona se ha proyectado al mundo indistintamente como ciudad de los prodigios y parque temático de la precariedad. Ciudad de la Literatura por la Unesco desde 2015 y picadora de carne y esperanzas que, como decía Eva Baltasar al hilo de 'Ocàs i fascinació', "fabrica solitarios y los obliga a convivir".

¿Qué hacer entonces? ¿Con qué Barcelona quedarse? ¿'La ciudad de los prodigios' de Mendoza o la 'Sarnalona' de Eduard Olesti en 'Gossos dempeus'? ¿El gótico estilizado y embellecido de Sergio Vila-Sanjuán o la ciudad-franquicia de Paulina Flores? ¿La fascinación o, en fin, el ocaso? Ante la duda, la comisaria del programa de Barcelona en la FIL, Anna Guitart, ha abierto plano para llevar a México todas las Barcelonas posibles. O, como mínimo, las imaginables. "Me gusta mucho esa imagen un poco idealizada de la ciudad pero, incluso para quienes Barcelona es muy importante, estamos en un momento un poco crítico, y eso se lee en muchas narrativas. Es algo que había que explicar; no podíamos llevar únicamente el relato idílico, porque no es verdad", apuntaba Guitart en una entrevista con EL PERIÓDICO. Veamos, pues, algunas de las novelas 'made in Barcelona' que, de la mano de sus autores, pasarán por el recinto de la FIL entre el 29 de noviembre y el 8 de diciembre.

'La próxima vez que te vea, te mato' Paulina Flores Anagrama, 2025 "Un pasajero meneó la cabeza, mi paranoia aumentó. A punto estuve de levantarme para escapar, cuando me di cuenta de que las miradas iban dirigidas al señor que iba a mi lado. Debía de tener más de setenta años, vestía un traje azul y lloraba a moco tendido".

La Barcelona del desencanto y el extrañamiento. "El vagón está lleno, pero milagrosamente hay un asiento libre. Corro hacia él como una señora con bolsas. Reviso la ruta con la respiración contenida. En plaça Catalunya tomo la R1, dirección Maçanet-Massanes y luego el bus L6. 'Cataluña está poco concurrida', afirma Google Maps. Me aferro a su información con fe. Aún no entiendo si internet me ha ayudado a ganar minutos de vida, o a perderlos. Hoy lo descubriré, hoy será revelador", escribe Paulina Flores en las primeras páginas de 'La próxima vez que te vea, te mato', retrato desapasionado y desmitificado de una ciudad que mezcla sin complejos los estudios de posgrado y el poliamor tragicómico con la crisis habitacional y la estratificación social. Una Barcelona millenial vista (y sufrida) por una joven chilena a quien no le alcanza ni para expat.

'Diagonal-Manhattan' Xavier Bosch Columna, 2024. Edición en castellano publicada por Destino "L’agència del Brauli Leveroni i l’Òscar Casas era en uns baixos de la Diagonal, banda de muntanya, prop de la cantonada amb Tuset, a tocar d’una cafeteria plena de gent amb temps per perdre. Després de quatre anys d’arrencada del negoci en un piset de Roger de Flor, just a sobre d’una pista de gel que els dos socis no van visitar mai, van poder llogar un local que havia estat una distribuïdora de cinema que se n’havia anat a fer punyetes".

La Barcelona del ensalmo publicitario. 'Diagonal-Manhattan', la novela con la que Xavier Bosch se coronó como uno de los grandes triunfadores del pasado Sant Jordi, se presenta como un viaje de ida y vuelta entre las agencias de publicidad de la Barcelona del furor preolímpico de finales de los años 80 y la apoteosis de rascacielos y billetes de dolar de la todopoderosa Nueva York. Una época dorada para los eslóganes llamativos y el diseño de exteriores que Bosch construye a partir de la simbólica campaña 'Barcelona possa't guapa', momento en el que, según el autor, la ciudad se quitó "la grisura y el peso de la historia de encima". Una Barcelona de neón que, desde la agencia de Brauli Leveroni y Òscar Casas en la calle Tusquets, se sube con entusiasmo a la ola del capitalismo.

'Gossos dempeus' Eduard Olesti Club Editor, 2024. Edición en castellano publicada por Alpha Decay "Ravalegem. Ella m’inunda amb una vèrbola que no segueixo perquè no té res a veure amb l’Altort. Miro el terra amb les mans a les butxaques i proposo un ritme de gambada més aviat accelerat. La Maixa té ulls de gatet i els cabells li cauen a grapats".

La Barcelona oscura y violenta. Bolaño en la memoria y la sarna campando a sus anchas por las calles de una ciudad "infectada por todo tipo de enfermedades morales". Precariedad voraz, habitantes reducidos a la condición de "perros sarnosos" y un director teatral con (demasiadas) ínfulas convertido en involuntario director de orquesta. El escenario, claro, no es otro que 'Sarnalona', metrópoli vendida al capitalismo y a la para apariencia que el poeta y dramaturgo Eduard Olesti ataca sin clemencia en su primera novela. El Teatro de la Crueldad, Rambla abajo. "Barcelona es como una suerte de tumor del sistema capitalista", dirá Olesti si le preguntan.

'Misterio en el Barrio Gótico' Sergio Vila-Sanjuán Planeta, 2025 "El precio del alquiler de su estupendo piso modernista en la rambla Catalunya, cuya renovación había entrañado grandes dificultades y le había quitado el sueño durante varios meses, quedó garantizado sine die gracias a la intervención de Luisa Francàs ante la empresa inmobiliaria Holding & Harris, que había adquirido todo el edificio".

La Barcelona de Carlos Ruiz Zafón, versión siglo XXI. Descubridor y discípulo del autor de 'La sombra del viento', Sergio Vila-Sanjuán se infiltra en la Barcelona de postal y mentirijilla, la de ese Barrio Gótico que en realidad se construyó antesdeayer, para resolver un par de crímenes y, ya puestos, oxigenar la génesis de la 'marca Barcelona'. A los mandos una vez más del periodista cultural Víctor Balmoral, Vila-Sanjuán levanta piedras y adoquines mientras las obras de un futuro hotel de lujo se ven interrumpidas por la inoportuna aparición de un fiambre. La Barcelona de leyenda y misterio, la de las ojivas coronelas y los puentes venecianos de principios del siglo XX, renovada desde la memoria urbana y la crítica a los desmanes de la turistificación.

'El passatge' Maria Carme Roca Comanegra, 2025. Edición en castellano publicada por Comanegra "La família Sert havia instal·lat la capella ardent de l’eminent pintor i muralista a la casa del carrer d’Aragó; l’endemà es faria un respons que se celebraria a l’església de la Concepció. A la Regina li agradava aquella església; temps enrere, havia estat el convent de les monges comanadores de Sant Jaume, que el segle passat s’havia traslladat, pedra per pedra, del carrer de Jonqueres a un Eixample acabat d’estrenar".

La Barcelona secreta. El eco de la Exposición Internacional de 1899, la Setmana Tràgica y la Segunda República. El antiguo pasaje de Cirici como "la distancia más corta entre la ciudad vieja y la nueva" y el muralista Josep Maria Sert convertido en personaje de novela. Nacido en 2023 para reconocer obras en catalán ambientada "total o parcialmente en Barcelona" y que se consideren "aportaciones valiosas a la literatura sobre la ciudad", el Premi Santa Eulàlia reconoció en su última edición a Maria Carme Roca por desenterrar parte de la historia de la ciudad y, con el barrio de Sant Pere como centro de operaciones, devolver a la ficción la Barcelona legendaria del siglo XIX y principios del XX.

'Picadura de Barcelona' Adrià Pujol Edicions Sidillà. 2014. Edición en castellano publicada por Almadía "La noche es apacible. Para alargarla, en la plaza de la Bella Dorita le compro una cerveza a un paquistaní rezagado, una de esas latas que no apetecen, es el automatismo de la cogorza. Todo el mundo la conoce como la plaza del Molino. Torcidos, los aspersores del vergel rocían sin criterio".

La Barcelona desvanecida. El antes y el después de los Juegos Olímpicos, narrados con desparpajo burlón por un joven gerundense aterrizado en la ciudad en el momento justo. Como el marciano de Mendoza, pero con acento de Palafrugell. Por culpa del espíritu del 92, era como si los barceloneses tuvieran un doppelgänger esperándoles en la puerta de su casa. Una réplica mejorada del latino imaginativo y sensual, y un poco holgazán, modernizada a base de ropa insólita y del dominio del inglés”, escribe Adrià Pujol en esta "digresión lisérgica" publicada en catalán hace una década y recuperada ahora por la editorial oaxaqueña Almadía con prólogo del mexicano afincado en Barcelona Juan Pablo Villalobos.

'Una noia a la ciutat' Mercè Ibarz Anagrama, 2025. Edición en castallano publicada por Anagrama "La pell de Barcelona, n’ha dit el savi fotògraf Català-Roca i m’ho ha tret de la boca, no, en veritat m’ho ha posat a la boca, als dits que escriuen. Fa poc, un dimecres de juliol, hi vaig passar després de bastant de temps sense fer-ho. Vaig anar des de la Rambla fins a la plaça del Pedró i el mercat de Sant Antoni, com tantes vegades de jove".

La Barcelona del asombro. "Las ciudades son sueños y los míos, entonces, eran sueños desconocidos, eran sueños ignorantes. Al llegar a Barcelona, los ojos clavados en los cristales del coche de línea de Alsina Graells, me entregué, como diría, al placer de la ignorancia", escribe Mercè Ibarz para descorchar 'Una noia a la ciutat', retrato generacional de una ciudad que empezaba a asomar la cabeza en los estertores del franquismo feminismo, contracultura, pillaje en el Mercat de Sant Antoni y escapadas los bares de los alrededores de la Rambla, aún entonces la "columna vertebral de Barcelona". Una ciudad íntimamente ligada a una educación sentimental y literaria con la que Ibarz "explora la memoria de la ciudad en nuestros cuerpos".

'Homenatge a Barcelona' Colm Tóibín Ara Llibres, 2025. Edición en castellano publicada por Now Books "El precioso casco antiguo, las pintadas en rojo en las paredes de la catedral, la agitación política, el olor a ajo, las caras de los manifestantes desafiando a la policía, los eslóganes, la libertad sexual y el calor".

La Barcelona aún por estrenar. Cuando Colm Tóibín llegó a la capital catalana en septiembre de 1975, Franco estaba a punto de morir en la cama y la ciudad se preparaba para quitarse de encima décadas de dictadura y represión. Al 'Barcelona possa’t guapa' aún le faltaba una década, pero para el escritor irlandés no había nada más hermoso que las calles llenas de vida, la comida y "el sonido constante de las persianas metálicas". A aquella ciudad llena de posibilidades, todo un mundo aún por estrenar, le dedicó el autor de 'Brooklyn' un pequeño libro, su particular y emocionado' 'Homenatge a Barcelona', que vio la luz en inglés en 1990 y que apresaba en ámbar el determinante arco narrativo que va de los primeros años de la Transición a la euforia preolímpica. Coincidiendo con la FIL, Ara Llibres lo ha recuperado en catalán y el Ayuntamiento lo ha publicado por primera vez en castellano.

'Tres enigmas para la organización' Eduardo Mendoza Seix Barral, 2025 "Para quien no lo sepa, la Rambla de San José es simplemente la Rambla o, para los barceloneses, las Ramblas. En concreto, el trozo o sector donde se halla ubicado el mercado de la Boquería. De hecho, el mercado de la Boquería se llama mercado de San José, por su ubicación. En algún momento cambió su nombre por el de la Boquería, todo lo cual, por ahora, no nos incumbe".

La Barcelona del cambio y la prisa, del relevo demográfico y la melancolía involuntaria. Un poco de salsa picante, humor marca de la casa y larga vida a esa ciudad que Eduardo Mendoza convirtió en carne de titular con 'La ciudad de los prodigios'. Podría haber sido la urba cosida a zanjas de 'Sin noticias de Gurb', pero la (por el momento) última novela publicada por Mendoza es una inmejorable brújula para moverse por una Barcelona en clara retirada. "En la calle el tráfico rodado es denso y los viandantes, en su mayor parte, son turistas apresurados o cuando menos forasteros, y para ellos la irregularidad de algunas costumbres no constituye motivo de extrañeza", constata el novelista mientras recorre la Barcelona de 2022 fantaseando con una enigmática organización gubernamental situada en la calle València, "casi enfrente del pequeño pero simpático museo de antigüedades egipcias", y encargada de resolver un enigmático crimen en un hotel de Las Ramblas.

'Arnau' Adrià Targa Proa, 2024 "Aquí hi ha un telèfon", diu l’Arnau. I truca. "Som a la bugaderia de Sant Antoni Abat tocant a la plaça del Pedró. S’ha anat el llum". Arnau, no hi tornis! En català, la llum se’n va, com ho fan els records, fins i tot els més funestos.

La Barcelona poética. Crónica de una huida y retrato de una generación perdida, 'Arnau' es un poema narrativo sobre la juventud perdida y agotada en una ciudad que, como reflexiona Targa, "te obliga a ser joven para poder llegar a todo". Fascinante y sórdida a partes iguales, la Barcelona del autor y profesor tarraconense es, con sus discotecas, urinarios y grandes almacenes, el escenario que recorre el antiheroico Arnau en su último día de vida. Targa, ganador de los Jocs Florals de 2024, completa aquí el rompecabezas de una ciudad alineada, hedonista y dopada.